हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!

IND vs AUS T20: भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की. प्रेस कांफ्रेंस में आए सूर्यकुमार यादव ने मोहसिन नकवी पर तंज कसा, जो भारत की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गए थे.

By : शिवम | Updated at : 08 Nov 2025 08:16 PM (IST)
Preferred Sources

ब्रिस्बेन में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की. टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट के कप्तान नियुक्त हुए सूर्यकुमार यादव ने लगातार 5 टी20 सीरीज जीती है. इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए सूर्या ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर तंज कसा, जो टीम इंडिया की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गए थे.

सूर्यकुमार यादव प्रेस कांफ्रेंस में अभिषेक शर्मा के साथ आए थे, जो इस सीरीज के प्लेयर ऑफ़ द सीरीज चुने गए. सूर्या से पूछा गया कि ट्रॉफी को छूकर कैसा लगा? तो उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि ट्रॉफी को हाथ में लेकर अच्छा लगा. ये मोहसिन नकवी पर एक कटाक्ष था. दरअसल भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन मोहसिन नकवी ओछी हरकत करते हुए वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. इतिहास में शायद पहली बार हुआ जब किसी विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई.

सूर्यकुमार यादव ने कसा मोहसिन नकवी पर तंज

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "आखिरकार ट्रॉफी को छूकर बहुत अच्छा लग रहा है. जब मुझे सीरीज़ जीत की ट्रॉफी सौंपी गई, तो मैंने इसे अपने हाथों में महसूस किया. कुछ दिन पहले ही एक और ट्रॉफी भारत आई है, हमारी महिला टीम ने विश्व कप जीता है. वह ट्रॉफी भी घर वापस आ गई है. यह बहुत अच्छा लग रहा है और इस ट्रॉफी को छूकर भी अच्छा लग रहा है."

टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई. एशिया कप ट्रॉफी ऑफिशियल मीटिंग का एजेंडा नहीं था, इसलिए आईसीसी ने नकवी के साथ मीटिंग की अलग से व्यवस्था की. हम आईसीसी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण बात हुई और दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मसले का हल चाहते हैं."

 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 08:04 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Asia Cup India Vs Australia T20 Series Mohsin Naqvi INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, अब दिया जवाब
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: Honey-Malaika के नए गाने को सुनकर फैंस ने किया ट्रोल | KFH
Huma Qureshi EXCLUSIVE: महारानी वेब सीरीज को लेकर कितनी एक्साइटेड है Huma Qureshi ?
Bihar Election 2025: 'अगर वो आए तो बिहार में कट्टा चलेगा',RJD-कांग्रेस पर PM मोदी ने कसा तंज
Bihar Election 2025: नतीजे आने से पहले बिहार में JDU ने जंगलराज को लेकर RJD को किया टारगेट
Owaisi Exclusive Interview: सीमांचल के मुसलमान इस बार किसके साथ? | Bihar Election 2025 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बिहार
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
'जो राम का विरोध करते हैं, उन्हें...', बिहार में महागठबंधन पर जमकर बरसे सीएम योगी
बॉलीवुड
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', हनी सिंह के गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका, अब दिया करारा जवाब
'भद्दा नहीं, ग्लैमरस है', गाने 'चिलगम' पर बुरी तरह ट्रोल हुईं मलाइका अरोड़ा, अब दिया जवाब
इंडिया
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना कारी इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान
'औरतें मोबाइल पर घंटों बातें करती हैं, इससे रिश्ते...', फोन के इस्तेमाल पर मौलाना का अजीबोगरीब बयान
क्रिकेट
IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!
ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार के बयान पर बवाल, मोहसिन नकवी पर कस दिया तंज!
यूटिलिटी
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
इन लोगों को नहीं मिलेगा पीएम मुद्रा योजना का फायदा, जान लें नियम
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
हेल्थ
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
बार-बार नींद टूटने की समस्या से हैं परेशान, दोबारा सोने के लिए अपनाएं ये 8 आसान उपाय
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget