ब्रिस्बेन में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 5वां टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, इसी के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की. टी20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट के कप्तान नियुक्त हुए सूर्यकुमार यादव ने लगातार 5 टी20 सीरीज जीती है. इसके बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए सूर्या ने पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर तंज कसा, जो टीम इंडिया की जीती हुई एशिया कप ट्रॉफी लेकर भाग गए थे.

सूर्यकुमार यादव प्रेस कांफ्रेंस में अभिषेक शर्मा के साथ आए थे, जो इस सीरीज के प्लेयर ऑफ़ द सीरीज चुने गए. सूर्या से पूछा गया कि ट्रॉफी को छूकर कैसा लगा? तो उन्होंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि ट्रॉफी को हाथ में लेकर अच्छा लगा. ये मोहसिन नकवी पर एक कटाक्ष था. दरअसल भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन मोहसिन नकवी ओछी हरकत करते हुए वो ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. इतिहास में शायद पहली बार हुआ जब किसी विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई.

सूर्यकुमार यादव ने कसा मोहसिन नकवी पर तंज

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "आखिरकार ट्रॉफी को छूकर बहुत अच्छा लग रहा है. जब मुझे सीरीज़ जीत की ट्रॉफी सौंपी गई, तो मैंने इसे अपने हाथों में महसूस किया. कुछ दिन पहले ही एक और ट्रॉफी भारत आई है, हमारी महिला टीम ने विश्व कप जीता है. वह ट्रॉफी भी घर वापस आ गई है. यह बहुत अच्छा लग रहा है और इस ट्रॉफी को छूकर भी अच्छा लग रहा है."

टाइम्स ऑफ इंडिया अनुसार BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, "हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात हुई. एशिया कप ट्रॉफी ऑफिशियल मीटिंग का एजेंडा नहीं था, इसलिए आईसीसी ने नकवी के साथ मीटिंग की अलग से व्यवस्था की. हम आईसीसी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया. दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण बात हुई और दोनों पक्ष जल्द से जल्द इस मसले का हल चाहते हैं."