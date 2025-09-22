भारत-पाकिस्तान के बाद एशिया कप में कितने मैच बाकी? कब, कौन किससे भिड़ेगा? देखें बाकी शेड्यूल

Asia Cup Super-4 Schedule: एशिया कप 2025 में अब केवल पांच मुकाबले बचे हैं. सुपर-4 के दो मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें पहला मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच हुआ, वहीं दूसरा भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. अब सुपर-4 में केवल चार मुकाबले और होने हैं. इसके बाद एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जाएगा. सुपर-4 के इन चार मुकाबलों में भारत के दो मैच होंगे. पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी. इसके बाद एशिया कप में भारत की टक्कर श्रीलंका से होगी.

एशिया कप सुपर-4 का शेड्यूल

एशिया कप सुपर-4 में चारों टीमों का एक-एक मैच हो चुका है. अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के पास 2-2 मुकाबले बचे हैं. अभी तक किसी भी टीम के फाइनल में पहुंचने पर ठप्पा नहीं लगा है. लेकिन अगले दो मुकाबलों के बाद स्थिति कुछ साफ दिख सकती है. एशिया कप सुपर-4 क बाकी बचे मैचों का शेड्यूल जानते हैं.

23 सितंबर- पाकिस्तान बनाम श्रीलंका (PAK vs SL), अबू धाबी

24 सितंबर- भारत बनाम बांग्लादेश (IND vs BAN), दुबई

25 सितंबर- पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (PAK vs BAN), दुबई

26 सितंबर- भारत बनाम श्रीलंका (IND vs SL), दुबई

कब और कहां जाएगा फाइनल?

एशिया कप सुपर-4 के एक दिन बाद 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. एशिया कप फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. दुबई में ये मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा और भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से ये मैच देख सकते हैं. एशिया कप के फाइनल में पहुंचने के लिए सभी टीमों को सुपर-4 का पड़ाव पार करना जरूरी है. सुपर-4 में जो भी टीम बेहतर परफॉर्म करेंगी, वे फाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएंगी.

एशिया कप सुपर-4 पॉइंट्स टेबल

एशिया कप सुपर-4 की पॉइंट्स टेबल में इस समय भारतीय टीम टॉप पर है. भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और टीम इंडिया का नेट रन रेट +0.689 हो गया. वहीं बांग्लादेश भी सुपर-4 का पहला मैच जीत चुकी है, लेकिन नेट रन रेट में भारत से पीछे होने की वजह से पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है. बांग्लादेश का नेट रन रेट +0.121 है. वहीं श्रीलंका एक हार के साथ -0.121 नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है और पाकिस्तान भी एक हार के साथ -0.689 नेट रन रेट के साथ सबसे पीछे चौथे नंबर पर है.

