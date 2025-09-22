एशिया कप सुपर-4 में भारत ने एक बार किया पाकिस्तान को जलील, वसीम अकरम का छलका दर्द

Asia Cup 2025 IND vs PAK: एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर धूल चटा दी. दुबई के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, और भारत ने यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया. यह भारत की पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत थी, पहले ही लीग स्टेज में भारत पाकिस्तान को जलील कर चुका है.

वसीम अकरम ने जताई उदासी

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज और दिग्गज वसीम अकरम ने इस हार पर अपनी भावनाएं साझा की. उन्होंने कहा, "मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूं. पाकिस्तान को ऐसे खेलते देखना कठिन है. मैने भी क्रिकेट खेला है और मैं समझता हूं कि जीत और हार खेल का हिस्सा हैं, लेकिन भारत ने पिछले चार-पांच सालों में हर डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को मात दी है. कभी-कभी हम जीत सकते हैं, लेकिन भारत की टीम का टैलेंट, गहराई और प्रदर्शन असाधारण है."

भारत ने पलटा मैच

इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की. नई ओपनिंग जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने शानदार शुरुआत दी. फखर ने भारत के प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को चुनौती दी. हालांकि, फखर का विकेट तीसरे अंपायर के विवादित फैसले से गिर गया. वहीं, फरहान ने अर्धशतक बनाया और पारी को आगे बढ़ाया.

लेकिन भारत की गेंदबाजी ने तेजी से खेल पर नियंत्रण पा लिया था. थोड़े समय में पाकिस्तान के विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान की टीम केवल 171 रन ही बना सकी, जबकि पहले 10 ओवर में उनका स्कोर 91 रन था.

भारतीय बल्लेबाजों ने किया मुकाबला खत्म

लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को तहस-नहस कर दिया. दोनों ने मिलकर केवल 59 गेंदों में 105 रन बना डाले. भारत ने कुछ 4 विकेट खोए, लेकिन कभी भी मैच पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ी. अंततः भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की, और सुपर-4 में अपनी मजबूती दिखा दी.

टीम इंडिया का दबदबा

इस जीत के साथ भारत ने सुपर-4 में अपनी ताकत का संदेश फिर से दे दियाहै. पाकिस्तान को दूसरी बार भी हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी टीम और फैंस दोनों ही निराश दिखे. वसीम अकरम जैसे दिग्गजों ने भी माना कि भारत की टीम हर विभाग में पाकिस्तान से कहीं आगे है.