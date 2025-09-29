हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup Final: जैसे को तैसा..., तिलक वर्मा का 11-0 और बुमराह का 'जेट क्रैश' सेलिब्रेशन, भारतीय खिलाड़ियों ने यूं निकाली पाकिस्तान की हेकड़ी

Asia Cup 2025: हारिस रउफ भारतीय प्रशंसकों को 6-0 और प्लेन क्रैश के इशारे से चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें करारा जवाब दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 29 Sep 2025 02:51 PM (IST)
एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. पहले कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के मिडिल आर्डर को पूरी तरह ध्वस्त किया, उन्होंने 4 विकेट चटकाए. उसके बाद तिलक वर्मा ने टीम इंडिया को खराब शुरुआत से न सिर्फ उबारा बल्कि जीत तक लेकर गए. बेशक मोहसिन नकवी ओछी हरकत करते हुए ट्रॉफी अपने साथ ले गए, लेकिन बावजूद इसके भारतीय प्लेयर्स के जश्न में कोई कमी नहीं दिखी. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को उन्ही की भाषा में करारा जवाब दिया.

फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली, इसमें उन्होंने 4 छक्के और 3 चौके लगाए. रिंकू सिंह ने इस टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद खेली, वो भी विनिंग शॉट लगाने के लिए. इसके बाद तिलक ने जोशीले अंदाज में ग्राउंड पर खुशी मनाते हुए झूमे, जब कैमरा उनके नजदीक आया तो उन्होंने दोनों हाथों से V बनाने का इशारा किया.

तिलक वर्मा का 11-0 सेलिब्रेशन

तिलक वर्मा के इस सेलिब्रेशन पर बहस छिड़ गई. दरअसल हारिस रउफ ने सुपर-4 में भारतीय समर्थकों को चिढ़ाने के लिए 6-0 का इशारा किया था. अब तिलक के दोनों हाथों की उंगली से किए इशारे को फैंस 11-0 से जोड़कर देख रहे हैं. ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के 11 एयर बेस को तबाह किया था.

अर्शदीप सिंह ने उतारी अबरार अहमद की नकल

भारत के 3 विकेट मात्र 20 रन पर गिर गए थे, फिर तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई. इस जोड़ी को अबरार अहमद ने तोड़ा, संजू को आउट करने के बाद अबरार ने बाहर जाने का इशारा किया. लेकिन जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें करारा जवाब दिया. संजू को सामने खड़ा करके अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और जितेश शर्मा ने अबरार की नक़ल उतारी और खूब हंसे.

 
 
 
 
 
जसप्रीत बुमराह ने किया हारिस रउफ का प्लेन क्रैश!

हारिस रउफ के रूप में पाकिस्तान की पारी का नौवां विकेट गिरा, जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड किया. आउट करने के बाद बुमराह ने प्लेन क्रैश का इशारा करते हुए हारिस को उन्ही की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया.

रोमांचक था फाइनल

पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की थी. साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमां (46) ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की थी. तब लगा था कि पाकिस्तान करीब 190 के आस पास का स्कोर बनाएगा. लेकिन अंतिम 8 विकेट टीम ने 32 रन के अंदर खो दिए. कुलदीप यादव ने सबसे अधिक 4 विकेट लिए.

इसके बाद भारत की बल्लेबाजी में भी शुरुआत खराब हुई थी, अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और सूर्यकुमार यादव (1) के रूप में टॉप 3 विकेट मात्र 20 रन के अंदर गिर गए थे. फिर तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच 57 रनों की साझेदारी हुई. संजू ने 21 गेंदों में 24 रन बनाए. फिर तिलक का साथ शिवम दुबे ने दिया, दुबे ने 22 गेंदों में 33 रन बनाए. तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए. उन्हें फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. एशिया कप 2025 का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर अभिषेक शर्मा को चुना गया.

Published at : 29 Sep 2025 02:51 PM (IST)
Arshdeep Singh Haris Rauf Abrar Ahmed Tilak Varma IND Vs PAK Asia Cup SANJU SAMSON JASPRIT BUMRAH Asia Cup 2025 Final
Embed widget