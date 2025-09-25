हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025: संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम को लेकर कोच गंभीर आए निशाने पर, पूर्व क्रिकेटर ने कहा- ये कोई लॉजिक नहीं

Asia Cup 2025: संजू सैमसन के बल्लेबाजी क्रम को लेकर कोच गंभीर आए निशाने पर, पूर्व क्रिकेटर ने कहा- ये कोई लॉजिक नहीं

Sanju Samson Batting Position, Asia Cup 2025: बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन को 7वें नंबर तक बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया, शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर भेज दिया गया. गौतम गंभीर की आलोचना हो रही है!

By : शिवम | Edited By: शिवम | Updated at : 25 Sep 2025 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

संजू सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया, जबकि आखिरी गेंद पर हार्दिक पंड्या के रूप में टीम इंडिया को छठा झटका लगा था. सैमसन को 8वें नंबर पर रखा गया, शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर भेजा गया था लेकिन वह सिर्फ 2 ही रन बना पाए. पांचवे नंबर पर तिलक वर्मा आए थे, वह भी फ्लॉप (5 रन) रहे. जबकि मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने आश्वासन दिया था कि सैमसन को पांचवे नंबर पर देखा जा रहा है.

पिछले एक साल से संजू सैमसन टी20 इंटरनेशनल में पारी की शुरुआत कर रहे थे, बतौर ओपनर उन्होंने 12 पारियों में 3 शतक भी जड़े. हालांकि शुभमन गिल की वापसी के बाद एशिया कप 2025 में सैमसन को ओपनर के तौर पर नहीं चुना गया था. ओमान के खिलाफ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अर्धशतक लगाया, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें पांचवे नंबर पर भेजा गया.

सहायक कोच ने संजू सैमसन की बल्लेबाजी पोजीशन को लेकर क्या कहा था?

सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले कहा था, "अभी 2 मैच बचे हैं, दो अच्छे मौके हैं और वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भूमिका (5वें नंबर पर बल्लेबाजी) कैसे निभाएं. कप्तान तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम पांचवे नंबर के बल्लेबाज की तलाश में हैं और हमारा मानना है कि संजू इसके लिए उपयुक्त है. हमें इसमें कोई शक नहीं है कि भविष्य में वह इस भूमिका को कैसे निभाएंगे, वह समझ जाएंगे.

पूर्व क्रिकेटर ने साधा निशाना

संजू को 8वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए रखना पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश को पसंद नहीं आया. उन्होंने इसपर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "संजू सैमसन को आठवें नंबर पर रखने का कोई भी क्रिकेट लॉजिक नहीं हो सकता. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है."

बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले की बात करें तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पॉवरप्ले में धुआंधार बल्लेबाजी की, पहले विकेट के लिए दोनों ने 77 रन जोड़े. गिल 29 रन बनाकर सातवें ओवर में आउट हुए. सब हैरान हुए जब तीसरे नंबर पर न तो कप्तान सूर्यकुमार यादव आएं और न ही तिलक वर्मा, शिवम दुबे को इस पोजीशन पर भेजा गया. दुबे 3 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए.

इसके बाद सूर्यकुमार यादव आए, जो एक बार फिर फ्लॉप रहे. वह 5 रन बनाकर आउट हुए, छठे नंबर पर आए तिलक वर्मा भी इतने ही रन बनाकर पवेलियन लौट गए. संजू सैमसन से पहले अक्षर पटेल को भेजा गया, वह नॉट आउट रहे लेकिन 10 रन बनाने के लिए 15 गेंदें खेली. अक्षर संघर्ष करते हुए दिखे, एक समय लग रहा था कि टीम 200 तक बनाएगी, लेकिन टीम 168 रन ही बना सकी. जवाब में बांग्लादेश 127 पर ऑलआउट हो गई और भारत ने 41 रनों से मैच जीतकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह बना ली.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 25 Sep 2025 08:05 AM (IST)
IND Vs BAN INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SANJU SAMSON Asia Cup 2025
