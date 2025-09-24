एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की दौड़ अब रोमांचक हो गई है. अब समीकरण भी साफ हो गया कि किस टीम को क्या चाहिए. श्रीलंका क्रिकेट टीम पाकिस्तान से हारने के बाद लगभग-लगभग बाहर हो गई है, अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो भारत के साथ बांग्लादेश या पाकिस्तान में से एक टीम फाइनल खेलेगी.

एशिया कप 2025 सुपर-4 में अब 3 मैच खेले जा चुके हैं और 3 खेले जाने हैं. अब सभी मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होंगे. आज भारत बनाम बांग्लादेश मैच है. गुरुवार को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश और फिर 26 सितंबर को भारत बनाम श्रीलंका मैच है.

समीकरण 1 (अगर भारत ने बांग्लादेश को हराया)

अगर आज भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया तो टीम इंडिया फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन जाएगी. श्रीलंका आधिकारिक रूप से बाहर हो जाएगी. फिर भारत बनाम श्रीलंका मैच औपचारिक मात्र रह जाएगा. दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला 25 सितंबर को पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच से होगा, जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी. इसलिए पाकिस्तान चाहेगा कि आज भारतीय टीम बांग्लादेश को हरा दे. क्योंकि पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश में मजबूत टीम पाकिस्तान ही होगी.

समीकरण 2 (अगर बांग्लादेश भारत को हरा दे)

एशिया कप 2025 में टीम इंडिया एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने कोई मैच नहीं हारा है. बांग्लादेश के लिए आज जीतना बहुत मुश्किल है. फिर भी अगर बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया, तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा. ऐसी स्थिति में बांग्लादेश पाकिस्तान को हराकर फाइनल का टिकट कंफर्म कर सकती है लेकिन अगर हार भी जाए तो फिर उसे भारत बनाम श्रीलंका मैच का इंतजार रहेगा. अगर श्रीलंका जीती तो बांग्लादेश फाइनल में पहुंच जाएगी, अगर भारत जीती तो नेट रन रेट के आधार पर तय होगा कि फाइनल कौन खेलेगा?

एक समीकरण ऐसा भी

हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर भारतीय क्रिकेट टीम अपने दोनों मैच हार जाए तो उसके सिर्फ 2 ही अंक रहेंगे. ऐसे में बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक टीम के 4 और एक टीम के 2 अंक रहेंगे, श्रीलंका के भी 2 अंक हो जाएंगे. 3 टीमें 2 अंक के साथ होगी और फिर नेट रन तय करेगा कि फाइनल में कौन जाएगा.