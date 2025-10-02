हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025 Stats: इन गेंदबाजों ने बचाई अपनी टीम की लाज, टूर्नामेंट में रहा बेस्ट इकॉनमी रेट्स

Asia Cup 2025 Stats: इन गेंदबाजों ने बचाई अपनी टीम की लाज, टूर्नामेंट में रहा बेस्ट इकॉनमी रेट्स

एशिया कप 2025 में टी20 फॉर्मेट में कुछ गेंदबाजों ने रन रोकने में कमाल कर दिखाया. इन गेंदबाजों ने बेहतरीन इकॉनमी रेट्स के साथ अपनी टीमों को मैच में संतुलन बनाए रखा और विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान किया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Asia Cup 2025 Stats: एशिया कप 2025 में जहां बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला, वहीं कुछ गेंदबाज ऐसे भी रहे जिन्होंने रन गति को रोक कर रखा और अपनी किफायती गेंदबाजी से टीम के लिए बड़ी भूमिका निभाई. टी20 फॉर्मेट में इकॉनमी यानी गेंदबाजी औसत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन गेंदबाजों पर, जिन्होंने इस साल एशिया कप में सबसे किफायती गेंदबाजी की है. 

अजमतुल्लाह ओमरजई (अफगानिस्तान) - इकॉनमी 4.71 

अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह ओमरजई ने महज 3 मैचों में 7 ओवर फेंके और सिर्फ 33 रन खर्च किए.  उन्होंने 3 विकेट भी हासिल किए और उनका बेस्ट फिगर रहा 1/4. टी20 फॉर्मेट में 5 से नीचे की इकॉनमी दुर्लभ होती है, और ओमरजई ने 4.71 की शानदार इकॉनमी के साथ नंबर-1 स्थान हासिल किया है.

अबरा अहमद (पाकिस्तान) - इकॉनमी 5.36 

पाकिस्तान के स्पिनर अबरा अहमद ने 7 मैचों में 26.4 ओवर फेंकते हुए 6 विकेट झटके. इस दौरान उनकी इकॉनमी रही 5.36, जो स्पिनर के लिए बेहतरीन मानी जाती है. उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 2/13 का रहा. अबरार ने मिडिल ओवरों में रन रोककर विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाया.

राशिद खान (अफगानिस्तान) - इकॉनमी 6.08 

दुनिया के सबसे घातक टी20 गेंदबाजों में से एक राशिद खान ने भी इस सूची में जगह बनाई है. उन्होंने 3 मैचों में 12 ओवर फेंके और 6 से कम की इकॉनमी बनाए रखी. इस दौरान उन्होंने कुल 3 विकेट लिए और उनका बेस्ट फिगर रहा 2/26. 

सुफियान मुकीम (पाकिस्तान) - इकॉनमी 6.17 

पाकिस्तान के युवा गेंदबाज सुफियान मुकीम ने 2 मैचों में मात्र 5.5 ओवर फेंके लेकिन वह काफी किफायती साबित हुए. उन्होंने 36 रन देकर 2 विकेट लिए अपने नाम किए. उनकी इकॉनमी 6.17 रही, जो टी20 में संतुलित गेंदबाज के तौर पर उन्हें स्थापित करती है.

कुलदीप यादव (भारत) - इकॉनमी 6.27 

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट (17) झटके, लेकिन खास बात यह रही कि इतनी विकेट लेने के बावजूद उनकी इकॉनमी सिर्फ 6.27 की ही रही. उन्होंने 7 मैचों में 25.1 ओवर फेंके और 4/7 उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा

Published at : 02 Oct 2025 11:30 AM (IST)
Rashid Khan Kuldeep Yadav Abrar Ahmed Azmatullah Omarzai Asia Cup 2025
