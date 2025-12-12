हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह का शर्मनाक रिकॉर्ड, कोई गेंदबाज नहीं चाहेगा ऐसा

टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह का शर्मनाक रिकॉर्ड, कोई गेंदबाज नहीं चाहेगा ऐसा

IND VS SA : भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 12 Dec 2025 10:49 AM (IST)
Preferred Sources

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने 51 रनों से अपने नाम करने में सफल रही. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने मैदान पर उतरी भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसे दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ना नहीं चाहेगा. यहां हम आपको उस अनचाहे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जिसे अर्शदीप ने अपने नाम कर लिया है.

अर्शदीप सिंह ने बनाया एक अनचाहा रिकॉर्ड

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी. इसी के साथ, अर्शदीप ने टी20 इंटरनेशनल (फुल मेंबर्स) मैच के दौरान एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने के मामले में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

इस मुकाबले में पहली पारी में 11वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए अर्शदीप ने कुल 13 गेंदें फेंकी, जिसमें 18 रन बने. अर्शदीप सिंह से पहले अफगानिस्तान के नवीन उल हक साल 2024 में हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही ओवर में 13 बॉल फेंक चुके थे. वहीं, साल 2021 में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका के गेंदबाज सिसांदा मेगाला ने एक ओवर में कुल 12 गेंदें फेंकी थीं.

टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त

दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले में 51 रनों से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी हो गई है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत को 214 रन का विशाल लक्ष्य दिया. जवाब में, टीम इंडिया पूरी 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका को मिली जीत में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अहम भूमिका निभाई. इस मुकाबले में डी कॉक ने 46 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्के की मदद से 90 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया.

Published at : 12 Dec 2025 10:49 AM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Naveen UL Haq QUINTON DE KOCK IND VS SA CRICKET
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement

वीडियोज

MP News: Bhopal में चलती कार में लगी भीषण आग... हादसे में 5 लोग जलकर राख | Road Accident | abp News
Goa Night Club Fire Update: 2-3 दिन में गोवा पुलिस की हिरासत में होंगे लूथरा बंधू | Breaking News
सीक्रेट लव का शैतान दुश्मन | Sansani
TMC सांसद ने मकर द्वार पर सुलगाई सिगरेट...Giriraj Singh ने सांसद को टोका | ABP News
UP Sir Update: घुसपैठियों के खिलाफ देश में पहली बार इतना बड़ा एक्शन! | SIR Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Russia Missile: भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
Akhanda 2 X Review: रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
क्रिकेट
NZ vs WI Test Series: 3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट! न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त
3 दिन में खत्म हुआ टेस्ट! न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को रौंदा, सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त
हेल्थ
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
हाथों-नाखूनों में दिखने वाले ये 5 बदलाव हो सकते हैं गंभीर बीमारी का संकेत, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी
यूटिलिटी
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने हैं तो इन जगहों पर करें निवेश
हेल्थ
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
दिनभर लैपटॉप पर झुके रहते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट से जानें ऑफिस में बैठकर काम करने वालों के लिए आसान टिप्स
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget