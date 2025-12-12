टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप सिंह का शर्मनाक रिकॉर्ड, कोई गेंदबाज नहीं चाहेगा ऐसा
IND VS SA : भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने टी20 इंटरनेशनल में एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में अर्शदीप एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले गेंदबाज बन गए हैं.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले को दक्षिण अफ्रीका ने 51 रनों से अपने नाम करने में सफल रही. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने मैदान पर उतरी भारतीय टीम ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसे दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ना नहीं चाहेगा. यहां हम आपको उस अनचाहे रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे, जिसे अर्शदीप ने अपने नाम कर लिया है.
अर्शदीप सिंह ने बनाया एक अनचाहा रिकॉर्ड
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में 13 गेंदें फेंकी. इसी के साथ, अर्शदीप ने टी20 इंटरनेशनल (फुल मेंबर्स) मैच के दौरान एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने के मामले में अफगानिस्तान के तेज गेंदबाज नवीन उल हक के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.
इस मुकाबले में पहली पारी में 11वें ओवर के लिए गेंदबाजी करने आए अर्शदीप ने कुल 13 गेंदें फेंकी, जिसमें 18 रन बने. अर्शदीप सिंह से पहले अफगानिस्तान के नवीन उल हक साल 2024 में हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ही ओवर में 13 बॉल फेंक चुके थे. वहीं, साल 2021 में जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका के गेंदबाज सिसांदा मेगाला ने एक ओवर में कुल 12 गेंदें फेंकी थीं.
टीम इंडिया को मिली करारी शिकस्त
दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को दूसरे मुकाबले में 51 रनों से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ, 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-1 की बराबरी हो गई है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम ने भारत को 214 रन का विशाल लक्ष्य दिया. जवाब में, टीम इंडिया पूरी 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.1 ओवर में 162 रनों पर ऑल आउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका को मिली जीत में अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने अहम भूमिका निभाई. इस मुकाबले में डी कॉक ने 46 गेंदों में 5 चौके और 7 छक्के की मदद से 90 रनों की शानदार पारी खेली, जिसके लिए उन्होंने ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का पुरस्कार दिया गया.
