हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSMAT 2025: 9 छक्के, 10 चौके और 114 रन! SMAT में इस खिलाड़ी का तूफान, डेब्यू मैच में ही बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

SMAT 2025: 9 छक्के, 10 चौके और 114 रन! SMAT में इस खिलाड़ी का तूफान, डेब्यू मैच में ही बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड

जिमखाना ग्राउंड पर बड़ौदा के 26 साल के बल्लेबाज अमित पासी ने चौके-छक्कों की बरसात करते हुए ऐसी पारी खेली कि वह T20 डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Dec 2025 07:28 AM (IST)
SMAT 2025: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ग्रुप मैच में सोमवार को एक ऐसा कारनामा हुआ, जिसकी गूंज पूरे भारतीय घरेलू क्रिकेट में सुनाई दे रही है. बड़ौदा के 26 साल के बल्लेबाज अमित पासी ने अपने डेब्यू टी20 मैच में ही इतिहास रच दिया. हैदराबाद के जिमखाना ग्राउंड पर उन्होंने चौके-छक्कों की बरसात करते हुए ऐसी पारी खेली कि वह टी20 डेब्यू मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं.

डेब्यू मैच में धुआंधार सेंचुरी

अमित पासी ने सर्विसेज के खिलाफ अपने पहले ही टी20 मुकाबले में सिर्फ 55 गेंदों पर 114 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 10 चौके और 9 छक्के शामिल थे. यह सिर्फ एक शतक नहीं, बल्कि एक ऐसा बयान था जिससे उन्होंने भारतीय घरेलू क्रिकेट में अपने आगमन का ऐलान कर दिया. इस प्रदर्शन के साथ ही अमित ने पाकिस्तान के खिलाड़ी बिलाल आसिफ के 2015 में बने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. बिलाल ने  भी 114 रन ही बनाए थे.

डेब्यू टी20 में सबसे बड़ी पारियों की लिस्ट

अमित पासी अब उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक लगाया. सबसे बड़ी पारियों की टॉप-5 सूची अब इस प्रकार है,

114 रन - बिलाल आसिफ (2015)

114 रन - अमित पासी (2025)

112 रन - मोइन खान (2005)

नाबाद 108 रन - एम स्पोर्स (2022)

106 रन - शिवम भांबरी (2019)

सैयद मुश्ताक अली में ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय

अमित पासी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू मैच में शतक जड़ने वाले सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले 2010 में अक्षय रेड्डी और 2019 में शिवम भांबरी यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. यानी लगभग 6 साल बाद किसी भारतीय ने यह दुर्लभ कारनामा किया है.

अमित के शतक से बड़ौदा की धमाकेदार जीत

मैच की बात करें तो अमित की पारी ने बड़ौदा को 220 रन का विशाल स्कोर बनाने में मदद की. जवाब में सर्विसेज ने एक संतुलित शुरुआत जरुर की लेकिन बड़े लक्ष्य के दबाव में उनकी रन गति रुकती चली गई.  कुंवर पाठक और रवि चौहान ने 51-51 रन बनाए, जबकि कप्तान मोहित अहलावत ने 41 रन की तेज पारी खेली. 156/2 से आगे बढ़ रही टीम अंतिम ओवरों में लड़खड़ा गई और 20 ओवर में 207 रन ही बना सकी. बड़ौदा ने यह मुकाबला 13 रन से जीतकर टूर्नामेंट में अपनी चौथी जीत दर्ज की. 

Published at : 09 Dec 2025 07:28 AM (IST)
SMAT 2025 Baroda Vs Services Amit Pasi
