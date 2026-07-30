संन्यास ऐलान करते हुए रो पड़े अजिंक्य रहाणे, जानिए वजह

भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. जब वह अपने संन्यास का ऐलान कर रहे थे, तब इतने ज्यादा भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. उनके होंठ बार बार रुक रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे. उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.

अजिंक्य रहाणे ने कहा, "जिंदगी की सच्चाई है कि जिस चीज की शुरुआत हुई है उसका अंत भी होता है. आपको सही समय का सम्मान करके आगे बढ़ना होता है. अपनी बल्लेबाजी में भी मैंने टाइमिंग पर भरोसा किया और इसके महत्त्व को जाना. आज मुझे लगता है कि मेरे इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का सही समय आ गया."

रहाणे ने आगे कहा, "शुरूआती दिन, जब मैं छोटा था और बोरीवली से प्रैक्टिस के लिए जाता था और इस खेल को जो दे सकता था वो दिया. हर दिन मेरा सपना यही रहा कि एक दिन भारतीय टीम की कैप पहनूंगा. मैंने एक नियम का पालन किया कि अपने देश को हमेशा खुद से ऊपर रखा. मैंने ईमानदारी से खेला, और मेरा मानना है कि जब आपकी नियत साफ हो तो खेल भी आपका हमेशा ध्यान रखता है."

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रो पड़े अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे ने कहा कि पिछले 20 सालों से भारतीय क्रिकेट का हिस्सा बना, जिस पर मुझे गर्व है. बतौर क्रिकेटर मेरा सफर समाप्त हो रहा है, लेकिन खेल के साथ मेरा रिश्ता खत्म नहीं हो रहा. मैं आने वाली पीढ़ी की मदद करने को तैयार हूं. जो खेल ने मुझे सिखाया, वो नई पीढ़ी को समझाऊंगा और सिखाऊंगा.

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उन्होंने BCCI, MCA, सभी कोच, प्लेयर्स और IPL फ्रेंचाइजियों का शुर्किया क्या, जिनके साथ उन्होंने काम किया. उन्होंने अपनी पत्नी, परिवार और फैंस का भी शुक्रिया अदा किया. इस दौरान उनकी आंखों में आंसू थे, भावुकता में वह बोल नहीं पा रहे थे.





अजिंक्य रहाणे के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें क्रमश 5077, 2962 और 375 रन बनाए. टेस्ट में उन्होंने 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं. वनडे में उन्होंने 3 शतक और 24 अर्धशतक लगाए.