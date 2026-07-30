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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआज नीरज चोपड़ा खेलेंगे क्वालिफायर, कब कहां कैसे देखें मुकाबला?

आज नीरज चोपड़ा खेलेंगे क्वालिफायर, कब कहां कैसे देखें मुकाबला?

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में नीरज चोपड़ा 30 जुलाई को जैवलिन थ्रो क्वालिफायर खेलेंगे. भारतीय प्रशंसक मुकाबले का लाइव प्रसारण Sony Sports नेटवर्क और SonyLIV पर देख सकेंगे.

Written By : संजना कुमारी |  Edited By: संकल्‍प ठाकुर |  Updated at : 30 Jul 2026 10:56 AM (IST)
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भारत के स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एक बार फिर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश के लिए पदक जीतने के इरादे से मैदान में उतरने जा रहे हैं. ग्लासगो में होने वाले पुरुषों के जैवलिन थ्रो मुकाबले में उनसे एक बार फिर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. पिछले कुछ टूर्नामेंटों में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने के बावजूद नीरज के पास बड़ा मंच मिलने पर वापसी करने का शानदार मौका है.

कड़े प्रतिद्वंद्वियों से होगी टक्कर

इस बार नीरज चोपड़ा के सामने मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है. पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे जैसे मजबूत खिलाड़ी भी गोल्ड मेडल की दौड़ में शामिल हैं. खास बात यह है कि हाल ही में दोहा डायमंड लीग में रुमेश ने नीरज को पीछे छोड़ते हुए खिताब अपने नाम किया था.


आज नीरज चोपड़ा खेलेंगे क्वालिफायर, कब कहां कैसे देखें मुकाबला?

कब शुरू होगा मुकाबला

पुरुषों के जैवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड 30 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 2:55 बजे शुरू होगा. नीरज चोपड़ा ग्रुप-ए में शामिल हैं. उनके साथ भारत के यश वीर सिंह और रोहित यादव भी इसी ग्रुप में चुनौती पेश करेंगे. अगर नीरज फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पदक मुकाबला 1 अगस्त की रात भारतीय समयानुसार 12:30 बजे खेला जाएगा.

कहां खेला जाएगा मुकाबला- कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों का जैवलिन थ्रो मुकाबला ग्लासगो के स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा. यही मैदान इस स्पर्धा के सभी मुकाबलों की मेजबानी करेगा.

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कहां देखें लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

भारत में नीरज चोपड़ा के मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स टेन 2 एसडी और एचडी, सोनी स्पोर्ट्स 3 हिन्दी एसडी और एचडी, साथ ही सोनी स्पोर्ट्स टेन 4 पर क्षेत्रीय भाषाओं में देखा जा सकेगा. वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 30 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
Neeraj Chopra Commonwealth Games 2026 Rumesh Tharanga Pathirage
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