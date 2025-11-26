कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिली है, इसका आयोजन अहमदाबाद में होगा. शाम 6 बजे इस आयोजन के होस्ट का औपचारिक ऐलान हो जाएगा. अभी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक हो रही है. भारत के साथ मेजबानी की दौड़ में नाइजीरिया भी शामिल था. 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी भी भारत करना चाहता है, उस दिशा में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलना सकारात्मक कदम है.

भारत ने 2010 में आखिरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी, तब आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था. इस बार आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में होगा, जहां पिछले कई सालों से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है.

कहां होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का अगला संस्करण?

कॉमनवेल्थ गेम्स का अगला संस्करण 2026 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा.

अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स का 24वां संस्करण

2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को आधिकारिक रूप XXIV Commonwealth Games नाम दिया गया है. ये टूर्नामेंट का 24वां संस्करण होगा. इसमें दुनियाभर के 74 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. तीसरा मौका होगा जब कॉमनवेल्थ गेम्स एशिया में होगा. इससे पहले 2010 में दिल्ली और 1998 में कुआला लुम्पुर में आयोजन हुआ था. पिछला संस्करण 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में हुआ था.

2036 ओलंपिक की मेजबानी के सपने की दिशा में भी बड़ी उपलब्धि

भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के दावेदारों में शामिल है. देश इस बड़े आयोजन की मेजबानी भी करना चाहता है. आपको बता दें कि अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा जब भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा. उस सपने की दिशा में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करना बड़ी उपलब्धि है.

पिछले कुछ समय में अहमदाबाद में कई खेलों का आयोजन किया गया है. इसमें AFC U-17 एशियन कप क्वालिफायर्स, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्प‍ियनश‍िप भी शामिल हैं. आने वाले समय में भी यहां कई टूर्नामेंट्स (एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, एशिया पैरा-आर्चरी कप आदि) का आयोजन होगा. शहर में 3000 खिलाड़ियों के लिए एथलीट विलेज परिसर भी बनाया जाएगा.