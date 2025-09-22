IND vs PAK: भारतीय खिलाड़ियों ने फिर पाकिस्तानियों से नहीं मिलाया हाथ, 'गन सेलिब्रेशन' का जीत से दिया जवाब
India vs Pakistan No Handshake Controversy: भारत और पाकिस्तान की 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' में नया मोड़ आ गया है. सुपर 4 मैच जीतने के बाद भी भारतीय टीम ने पाक प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया.
भारत और पाकिस्तान की 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' में नया मोड़ आ गया है. यह विवाद लंबा चल सकता है, क्योंकि भारतीय टीम ने सुपर 4 मैच जीतने के बाद भी टीम इंडिया ने पाक प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया है. इससे पहले जब टॉस हुआ, तब भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था. तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने दोनों ग्राउंड अंपायरों से हाथ मिलाया और फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिए.
तिलक वर्मा ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम की 6 विकेट से जीत सुनिश्चित की. जब ग्रुप मैच में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आए, तब 7 विकेट से जीत के बाद सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए थे. सुपर 4 मैच में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी नीति को जारी रखा और पाक प्लेयर्स को पूरी तरह नजरंदाज किया.
'गन सेलिब्रेशन' का लिया बदला
इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे. इसमें साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी का बड़ा योगदान दिया, जिन्होंने 58 रन बनाए थे. दरअसल फरहान ने 50 रन पूरे करने पर बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ कर अपनी फिफ्टी को सेलिब्रेट किया था. उनके इस सेलिब्रेशन को कुछ पाकिस्तानी फैन ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ने लगे.
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ग्रुप स्टेज मैच के बाद 'हैंडशेक' ना होने को लेकर बताया था कि यह किसी का व्यक्तिगत नहीं बल्कि टीम का फैसला था. भारतीय टीम ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ ना मिलाकर कहीं ना कहीं उस 'गन सेलिब्रेशन' का जवाब दे दिया है.
भारत की 6 विकेट से जीत
ये दोनों टीमों का सुपर 4 चरण में पहला मैच रहा. पाकिस्तान टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे. पाक बल्लेबाजों ने डिफेंड करने लायक स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की पावरप्ले में तूफानी बैटिंग ने मैच भारत की झोली में डाल दिया था. 9 ओवरों में ही भारतीय टीम 100 रन के पार जा चुकी थी. अभिषेक शर्मा ने 74 रन और शुभमन गिल ने 47 रन की पारी खेली.
