भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है. अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी ने समां बांधा, जिन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 74 रनों की पारी खेली. पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए 171 रनों का स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 4 विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया. ये सुपर-4 चरण में भारतीय टीम की पहली जीत है. उसका अभी बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ मैच बाकी है.

पाकिस्तानी गेंदबाजों का बन गया तबला

साहिबजादा फरहान की शानदार अर्धशतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान टीम ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए थे. जवाब में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई. गिल और अभिषेक के तूफान की बदौलत भारतीय टीम ने पावरप्ले ओवरों में ही बिना विकेट गंवाए 69 रन बना डाले थे. नौवें ओवर में ही टीम इंडिया 100 का आंकड़ा पार कर चुकी थी.

पाकिस्तानी गेंदबाजों का जैसे तबला बन गया था, क्योंकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल दोनों छोर से चौके-छक्कों की बरसात कर रहे थे. 10वें ओवर में 47 रन के स्कोर पर शुभमन गिल को फहीम अशरफ ने क्लीन बोल्ड कर दिया. उनसे अगले ओवर में ही कप्तान सूर्यकुमार यादव बिना खाता खोले ही आउट हो गए. 13वें ओवर में अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय टीम का रन-रेट थोड़ा धीमा हो गया था. इस बीच संजू सैमसन 13 रन बनाकर आउट हो गए, उन्हें हारिस रउफ ने क्लीन बोल्ड किया.

अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने सूझबूझ भरी पारी खेली. उन्होंने 19 गेंद में 30 रन बनाए और चौका लगाकर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित की.

अभिषेक शर्मा का तूफान, बनाया रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 39 गेंदों में 74 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. करीब 190 के स्ट्राइक रेट से आई इस पारी में उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. इस मैच में अभिषेक ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में सबसे कम गेंद खेलकर 50 छक्के पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने यह मुकाम 331 गेंदों में हासिल किया. उन्होंने एविन लुईस का 366 गेंदों में 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है.

