Adam Gilchrist Got Angry After Seeing Babar Azam Slow Innings In BBL: बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स की ओर से खेल रहे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की उनके धीमी पारी के लिए ऑस्ट्रेलिया में जमकर आलोचना हो रही है. बाबर ने मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 46 गेंदों पर 58 रन बनाए और सिडनी सिक्सर्स की जीत में बाबर ने अहम भूमिका निभाई. इसके बावजूद, बाबर की धीमी बल्लेबाजी को लेकर उनकी आलोचना हो रही है. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट बाबर की धीमी बल्लेबाजी को देखकर गुस्सा हो गए. उन्होंने कहा कि बाबर पावर गेम के लिए नहीं जाने जाते लेकिन उन्हें और ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है और बाबर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि वो एक-एक रन लें और साथी बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने के लिए कहें.

सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न स्टार्स को हराया

मेलबर्न स्टार्स और सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग बैश लीग 2025-26 का 18वां मुकाबला मार्वल स्टेडियम में खेला गया. बाबर आजम ने 46 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्केकी मदद से नाबाद 58 रन बनाए. उनकी इस पारी की बदौलत सिडनी सिक्सर्स ने मेलबर्न स्टार्स को 6 विकेट से हराया. मेलबर्न स्टार्स ने सिडनी सिक्सर्स को जीत के लिए 165 रन का लक्ष्य दिया था जिसे सिडनी ने 5 गेंद पहले ही हासिल कर लिया. सिडनी सिक्सर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न स्टार्स टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 164 रन बना पाई. मेलबर्न के लिए पारी की शुरुआत करने आए जोश ब्राउन ने 19 गेंद पर 4 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 43 रन की सबसे बड़ी पारी खेली. इसके अलावा जेक-फ्रेजर-मैकगर्क ने 29 गेंद पर 38 और हसन खान ने 29 गेंद पर 39 रन बनाए.

बाबर आजम की धीमी पारी पर गिलक्रिस्ट को आया गुस्सा

बिग बैश लीग 2025-26 में एडम गिलक्रिस्ट फॉक्स क्रिकेट के लिए कमेंट्री कर रहे हैं. उन्होंने बाबर आजम के रवैये को देखकर कहा कि जो वो तरीका अपनाते हैं हर गेंद पर एक रन लेने का, ये उनके जोड़ीदार पर बिना वजह दबाव डालता है. बाबर अपने पावर-गेम के लिए नहीं जाने जाते. वो विस्फोटक पारी नहीं खेलते, उन्हें ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है. वो ऐसा नहीं कर सकते कि खुद एक-एक रन लें और अपने जोड़ीदार पर बड़े शॉट खेलने की जिम्मेदारी डाल दें.