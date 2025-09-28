हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल

शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल

Abhishek Sharma Father Statement Viral: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल में सभी की नजरें अभिषेक शर्मा पर रहने वाली हैं. पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक का तूफानी शो देखने को मिल सकता है.

Abhishek Sharma In IND vs PAK Final: भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में खूब धमाल मचा रहे हैं. अभिषेक के बल्ले से जमकर रन बरस रहे हैं. आज 28 सितंबर को होने जा रहे एशिया कप फाइनल में भी अभिषेक का बल्ला आग उगल सकता है. एशिया कप के दौरान अभिषेक की बहन कोमल शर्मा ने कहा था कि इस टूर्नामेंट में उनके भाई के बल्ले से एक सेंचुरी तो आएगी. वहीं अब भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल से पहले अभिषेक के पिता राजकुमार शर्मा का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है. अभिषेक के पिता ने कहा है कि शतक से ज्यादा जरूरी भारत की जीत है.

अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल

भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पिता राजकुमार शर्मा ने कहा कि वो देश के लिए खेल रहा है, इसलिए शतक के पीछे नहीं भागता है. अभिषेक ने अब तक अपना शतक पूरा नहीं किया है, लेकिन उसके लिए शतक से ज्यादा जीत जरूरी है. अभिषेक शर्मा ने इस पूरे एशिया कप में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और विपक्षी टीम के गेंदबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है.

अभिषेक शर्मा के सबसे ज्यादा रन

अभिषेक शर्मा एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अभिषेक ने 6 मैचों में 51.50 की औसत से 309 रन बनाए हैं. इस टूर्नामेंट में भारत का ये युवा बल्लेबाज अब तक तीन अर्धशतक लगा चुका है. अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर को लीग स्टेज में खेले गए मुकाबले में 13 गेंदों में 31 रन बनाए थे.

पाकिस्तान में अभिषेक शर्मा का खौफ

अभिषेक ने सुपर-4 में 21 सितंबर को मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ 39 गेंदों में 74 रनों की पारी खेली थी. इस पारी में भारत के इस धाकड़ बल्लेबाज ने 6 चौके और 5 छक्के जड़े थे. अभिषेक की इस धमाकेदार पारी ने पाकिस्तान को सदमे में ला दिया. पाकिस्तान के लोग अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर इतना बौखला गए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभिषेक की आईडी को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से इस खिलाड़ी का अकाउंट सस्पेंड हो गया.

Embed widget