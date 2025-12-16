IPL 2026 की नीलामी अप्रत्याशित साबित हुई है, जिसमें कैमरून ग्रीन ऑक्शन इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन जाते हैं, दूसरी ओर कई नामी सितारे अनसोल्ड रह गए हैं. इन-फॉर्म भारतीय बल्लेबाज सरफराज खान भी अनसोल्ड गए हैं, वहीं लियाम लिविंगस्टोन को लेकर ऑक्शन में अनुमान लगाए जा रहे थे, जो गलत साबित हुए हैं. लिविंगस्टोन को भी नीलामी के पहले राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला है.

IPL 2026 में अभी तक की अनसोल्ड लिस्ट:

जेक फ्रेजर मैकगर्क

पृथ्वी शॉ

डेवॉन कॉनवे

सरफराज खान

गस एटकिंसन

रचिन रवींद्र

लियाम लिविंगस्टोन

वियान मुल्डर

श्रीकर भरत

जॉनी बेयरस्टो

रहमनुल्लाह गुरबाज

जैमी स्मिथ

दीपक हुड्डा

मैट हेनरी

आकाशदीप

शिवम मावी

गेराल्ड कोएत्जी

स्पेन्सर जॉनसन

फजल हक फारुकी

राहुल चाहर

महीश तीक्षणा

मुजीब उर रहमान

अथर्व तावडे

अनमोलप्रीत सिंह

अभिनव तेजराना

अभिनव मनोहर

अनसोल्ड खिलाड़ियों की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन का है, क्योंकि वो बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टार हैं और कई टीमों को एक ऑलराउंडर की आवश्यकता थी. इसके बावजूद उनपर किसी टीम ने बोली नहीं लगाई है. लिविंगस्टोन ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये पर सेट किया था.

दूसरी ओर सरफराज खान और पृथ्वी शॉ का नाम सबसे पहले सेट में मौजूद था, फिर भी उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पाया. दोनों भारतीय बल्लेबाजों का बेस प्राइस 75 लाख था. डेवोन कॉनवे और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को भी कोई खरीदार नहीं मिला.