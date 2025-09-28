एशिया कप 2025 जीतने वाली टीम को मिलेगी डेढ़ गुना ज्यादा प्राइज मनी, रकम जान उड़ जाएंगे होश

Asia Cup Final Prize Money: एशिया कप 2025 आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. 41 साल में पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें पहुंचीं हैं. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले के बाद विजेता टीम को ट्रॉफी के साथ एक मोटी रकम प्राइज मनी के तौर पर मिलेगी. इस बार एशिया कप की प्राइज मनी 2022 में हुए टूर्नामेंट की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है.

एशिया कप 2025 की प्राइज मनी

एशियाई क्रिकेट काउंसिल हर साल प्राइज मनी में बढ़ोतरी कर रही है. इस बार भी विजेता टीम को पहले की तुलना में ज्यादा प्राइज मनी मिलेगी. वहीं एशिया कप 2025 की प्राइज मनी 2022 की तुलना में डेढ़ गुना ज्यादा है.

2022 में एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, तब श्रीलंका को ये टाइटल जीतने पर दो लाख यूएस डॉलर (2,00,000 US Dollar) प्राइज मनी के तौर पर मिले थे. वहीं पाकिस्तान को रनर-अप के तौर पर एक लाख यूएस डॉलर (1,00,000 US Dollar) मिले थे.

2023 में एशिया कप का खिताब भारत ने जीता था, तब टीम इंडिया को प्राइज मनी ढाई लाख यूएस डॉलर (2,50,000 US Dollar) मिले थे. वहीं श्रीलंका की टीम को उपविजेता बनने पर सवा लाख यूएस डॉलर (1,25,000 US Dollar) मिले थे.

2025 में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आए हैं. इस बार जीतने वाली टीम को तीन लाख यूएस डॉलर (3,00,000 US Dollar) की प्राइज मनी मिलेगी. वहीं जो टीम रनर-अप रहेगी, उसे डेढ़ लाख यूएस डॉलर (1,50,000 US Dollar) मिलेंगे.

एशिया कप 2025 की प्राइज मनी जो 2022 में दो लाख यूएस डॉलर थी, वो अब तीन लाख यूएस डॉलर तक पहुंच गई है. भारतीय करेंसी में एशिया कप 2025 फाइनल की प्राइज मनी 2.6 करोड़ रुपये के बराबर है. वहीं रनर-अप को 1.33 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें

Asia Cup 2025: हाथ मिलाने से इंकार, फोटो शूट ड्रामा, स्लेजिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द...जानिए एशिया कप में भारत-पाक के बीच हुए 7 बड़े विवादों के बारे में