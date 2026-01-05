हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BCCI ने जो किया सही किया, मुस्तफिजुर विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा; बांग्लादेश को दिखाया आईना

BCCI ने जो किया सही किया, मुस्तफिजुर विवाद पर बोले आकाश चोपड़ा; बांग्लादेश को दिखाया आईना

Aakash Chopra on Mustafizur Rahman Row: भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाले जाने और बांग्लादेश की स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Jan 2026 09:14 PM (IST)
मुस्तफिजुर रहमान IPL से निकाले जा चुके हैं, बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत आने से मना कर दिया है. बांग्लादेश ने इसके अलावा अपने देश में IPL के प्रसारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. इस विषय पर भारत और बांग्लादेश आमने-सामने हैं, और इस पूरे विवाद पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किए जाने के BCCI के फैसले का पूरा समर्थन करते हैं.

आकाश चोपड़ा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले एक साल के भीतर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार हुआ है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में यह घटनाएं नहीं रुकीं तो वहां से हिन्दू लोग ही खत्म हो जाएंगे.

आकाश चोपड़ा ने दिखाया बांग्लादेश को आईना

आकाश चोपड़ा ने BCCI द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालने के फैसले का पूरी तरह समर्थन किया है. उन्होंने BCCI द्वारा मुस्तफिजुर को अचानक रिलीज किए जाने के निर्देश के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को बांग्लादेश की स्थिति समझनी जरूरी है.

भारत के इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "पिछले एक साल से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरता जारी है और इन दिनों हिंदुओं की हत्या हो रही है. वो पूरी कौम ही गायब हो जाएगी, वो पहले ही आधे हो चुके हैं. हमारे बाईं तरफ, पाकिस्तान में भी यही हुआ है. कभी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या काफी हुआ करती थी, लेकिन वो अब लगभग गायब हो चुके हैं. अब बांग्लादेश भी उसी राह पर बढ़ रहा है."

पाकिस्तान का उदाहरण दिया

आकाश चोपड़ा ने कहा कि यहां मुस्तफिजुर रहमान की गलती नहीं है, लेकिन 26/11 की घटना भी पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने नहीं की थी, लेकिन उसका नतीजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा. उसके बाद पाक खिलाड़ियों को IPL से बैन कर दिया गया. आकाश ने यह भी कहा कि क्रिकेटरों को यह समझने की जरूरत है कि उनका देश गलत काम करेगा, तो उसका खामियाजा उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी भुगतना पड़ेगा.

फैंस के लिए आई बुरी खबर, विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली; कोच ने किया कंफर्म

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 05 Jan 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Aakash Chopra Mustafizur Rahman BCCI KOLKATA KNIGHT RIDERS
