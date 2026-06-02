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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल, कौन जीतेगा सीरीज? जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

आज भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल, कौन जीतेगा सीरीज? जानें प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट

India Women vs England Women 3rd T20: आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा. दूसरे टी20 में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को पटखनी दी थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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आज भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल खेला जाना है. जी हाँ, भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेल जाएगा, जो किसी फाइनल से कम नहीं है. अब तक सीरीज एक-एक से बराबर है और आखिरी टी20 मैच टॉन्टन में खेला जाएगा.

पहला टी20 मैच टीम इंडिया ने 38 रनों से जीता था. यास्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रीग्स की अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने बड़ी जीत दर्ज की. दूसरे टी20 मैच में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए 26 रनों से जीत दर्ज की और सीरीज को एक-एक से बराबरी पर ला खड़ा किया.

भारतीय टीम पहले भी इंग्लैंड को उसी के घर में पटखनी दे चुकी है. 2006 और 2025 में हुई सीरीज में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को उसी के घर में जाकर टी20 सीरीज में हराया था. अब तक दोनों टीमों के बीच 36 टी20 मैच खेले गए हैं, जिनमें 24 बार इंग्लैंड और केवल 12 बार भारतीय टीम जीती है.

पिच रिपोर्ट

टॉन्टन की पिच को आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए मददगार माना जाता है. मैदान की छोटी बाउंड्री होने के कारण अक्सर यहां हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिलते रहे हैं. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे पिच पुरानी होगी वैसे-वैसे स्पिनर मुकाबले में बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं. महिला टी20 क्रिकेट में यहां पहली पारी का औसत स्कोर 155-160 रन है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रीग्स, यास्तिका भाटिया, हरमानप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

इंग्लैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन: डैनी व्याट-हॉज, सोफिया डंकले, एमी जोन्स (विकेटकीपर), एलिस कैप्सी, हीथर नाइट, फ्रेया केम्प, डेनियल गिब्सन, शार्लोट डीन (कप्तान), सोफी एक्लेस्टोन, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jun 2026 03:22 PM (IST)
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