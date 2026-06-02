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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026टीम इंडिया से जुड़े आकिब नबी, अफगानिस्तान टेस्ट से पहले BCCI ने अचानक लिया फैसला

टीम इंडिया से जुड़े आकिब नबी, अफगानिस्तान टेस्ट से पहले BCCI ने अचानक लिया फैसला

Auqib Nabi Joins Team India: भारत और अफगानिस्तान का एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू हो रहा है. उससे पहले तेज गेंदबाज आकिब नबी टीम इंडिया से जुड़ गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Jun 2026 04:22 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू हो रहा है. BCCI ने इस सीरीज के लिए जब टीम इंडिया के एलान किया, उसमें आकिब नबी का नाम दूर-दूर तक नहीं था. आकिब का डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, इसलिए टेस्ट स्क्वाड में उनका चयन ना होने पर सेलेक्टर्स को ट्रोल होना पड़ा था.

बीसीसीआई ने अब ट्रोलिंग के जवाब में बड़ा फैसला किया है. अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पूर्व आकिब नबी टीम इंडिया के कैम्प से जुड़ गए हैं. आकिब के अलावा भी 6 अन्य खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कैम्प से जुड़ गए हैं.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि आकिब नबी और 6 अन्य खिलाड़ियों को टीम इंडिया के कैम्प में बुलाया गया है. बताया गया कि गर्मी को देखते हुए टीम के 2 मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा 7 दिन के भीतर तीन मैच खेलेंगे और यात्रा भी करेंगे. ऐसे में उनके लिए नेट्स में बल्लेबाजों को अभ्यास करवाना बहुत कठिन काम होगा.

जहां तक आकिब नबी की बात है, उनका टेस्ट मैच में खेलना तय नहीं है लेकिन टीम प्रबंधन ने उनपर करीब से नजर बनाई हुई है. बता दें कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में आकिब नबी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. उन्होंने कुल 60 विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर को पहली बार रणजी चैंपियन बनाने में बड़ा योगदान दिया था. फिर भी टीम इंडिया में गुरनूर बराड़ को जगह मिली.

टीम इंडिया का स्क्वाड घोषित करते समय चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने आकिब नबी को लेकर कहा था कि जम्मू-कश्मीर के इस तेज गेंदबाज के पिछले दोनों रणजी सीजन बेहतरीन रहे हैं, लेकिन भारतीय कंडीशंस को देखते हुए टेस्ट स्क्वाड में बहुत सारे तेज गेंदबाजों को एकसाथ मौका दिया जाना संभव नहीं है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jun 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team TEAM INDIA IND VS AFG Auqib Nabi
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