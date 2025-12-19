टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका में होगा. टीम इंडिया का पहला मैच 7 फरवरी को यूएसए से होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप में रखा गया है. वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान कर सकता है, इसकी तारीख को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है.

कब होगा टीम इंडिया का ऐलान?

रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई शनिवार, 20 दिसंबर को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान करेगा. मीडिया और पत्रकारों से बात करने से पहले टीम की प्लानिंग के लिए मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की अध्यक्षता में बीसीसीआई की मीटिंग होगी. अधिकारी टीम की प्लानिंग के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मिलेंगे.

टीम इंडिया ग्रुप ए में है, जहां उसके साथ पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया है. भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से टूर्नामेंट के मेजबान हैं. अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंची तो खिताबी मुकाबला भी श्रीलंका में होगा, नहीं तो फाइनल भारत में होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की आखिरी टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी, जिसका आखिरी मैच 31 जनवरी को होगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए एक ही स्क्वाड होगा, इसलिए अजीत अगरकर जब प्रेस कांफ्रेंस में स्क्वाड का ऐलान करेंगे तो वह टी20 वर्ल्ड कप के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी होगा.

आईसीसी नियमों के अनुसार सभी टीमों को टूर्नामेंट शुरू होने से 30 दिन पहले अपनी टीम का ऐलान करना पड़ता है. यानी बीसीसीआई के पास 8 जनवरी तक का समय है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को ध्यान में रखते हुए बोर्ड जल्दी ही स्क्वाड का ऐलान कर रहा है. बता दें कि टीम ऐलान के बाद भी बोर्ड अपने स्क्वाड में बदलाव कर सकता है, इसके लिए आईसीसी से मंजूरी लेनी होती है. चोट जैसी स्थिति में टूर्नामेंट के बीच में भी बदलाव हो सकता है.

कितने बजे होगा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान?

बीसीसीआई हेडक्वार्टर पर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान होगा. रिपोर्ट के अनुसार टीम का ऐलान दोपहर 1:30 बजे के करीब होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया के ऐलान का लाइव प्रसारण कहां होगा?

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर प्रेस कांफ्रेंस में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान करेंगे. इसका लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत का संभावित स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह.