भारतीय वनडे टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर संभवतः कई हफ्तों के लिए टीम से बाहर हो गए हैं. उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में खेले गए आखिरी वनडे मैच में कैच पकड़ते समय पसली में चोट आई थी. बताया जा रहा है कि चोट इतनी गंभीर है कि अय्यर को सर्जरी करवानी पड़ी है. इससे उनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में उपलब्धता पर सवाल खड़े होने लगे हैं. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 वनडे मैचों की सीरीज 30 नवंबर-6 दिसंबर तक खेली जाएगी. अब सवाल है कि श्रेयस अगली ODI सीरीज नहीं खेल पाते हैं तो कौन उनकी जगह ले सकता है.

1. ऋषभ पंत

ऋषभ पंत टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम के स्टार प्लेयर बन चुके हैं, लेकिन व्हाइट बॉल में अभी तक छाप नहीं छोड़ सके हैं. वो टी20 टीम से बाहर हैं, लेकिन वनडे टीम में वैकल्पिक विकेटकीपर के तौर पर जुड़े रहे हैं. पंत चोट से उबर कर आए हैं, और अगली टेस्ट सीरीज में चुने जाने पर अच्छा करते हैं तो उन्हें ODI में भी नंबर-4 पर मौका दिया जा सकता है. श्रेयस अय्यर की तरह ऋषभ पंत मिडिल ओवरों में तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखते हैं. पंत ने अब तक 31 वनडे मैचों में 871 रन बनाए हैं.

2. तिलक वर्मा

टी20 में भारतीय टीम के सुपरस्टार तिलक वर्मा, जिन्होंने एशिया कप फाइनल में नाबाद 69 रनों की मैच विनिंग पारी खेल भारत को चैंपियन बनाया था. टी20 में नंबर-3 और चार पर अच्छा करके दिखाया है. साथ ही उन्होंने दबाव भरी स्थिति में अपनी पारी संभालने की काबिलियत से भी दुनिया को वाकिफ करवाया है. तिलक ने अब तक सिर्फ 4 वनडे मैच खेले हैं, लेकिन लगातार मौके नहीं मिल सके हैं. लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका औसत 45.69 का है. 40 लिस्ट-ए पारियों में उनके नाम 5 शतक और 10 फिफ्टी हैं.

3. रियान पराग

पिछले 2 सालों में रियान पराग के आंकड़ों ने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है. पिछले दो IPL सीजन में 966 रन बना चुके हैं. 53 मैचों के लिस्ट-ए करियर में 5 शतक और 11 हाफ-सेंचुरी समेत 1922 रन बना चुके हैं. हाल ही में सर्विसेज के खिलाफ रणजी मैच में उन्होंने असम के लिए ना सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में कहर बरपाते हुए 7 विकेट झटके थे. पराग के आने से टीम इंडिया को एडवांटेज भी मिल सकता है, क्योंकि वो गेंदबाजी में जरूरत पड़ने पर 4-5 ओवर बॉलिंग भी कर सकते हैं.

