मोहम्मद शमी करेंगे वापसी! रणजी ट्रॉफी के बीच खास व्यक्ति से की मुलाकात; जानें क्या है अपडेट

मोहम्मद शमी आखिरी बार भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेलते दिखे थे. उसके बाद टेस्ट, टी20 और वनडे टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिल पाई है. कुछ समय पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि शमी पूरी तरह फिट नहीं हैं, इसलिए उनकी टीम में वापसी नहीं हो सकी है. इससे उलट शमी का कहना था कि वो पूरी तरह फिट हैं तभी रणजी ट्रॉफी में खेल पा रहे हैं. इसी बीच टीम इंडिया के नए सेलेक्टर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर आरपी सिंह उनसे मिलने पहुंचे हैं.

मोहम्मद शमी फिलहाल रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल रहे हैं, जिसका दूसरा मैच गुजरात से चल रहा है. शमी ने पहली पारी में गुजरात के 3 बल्लेबाजों को आउट किया था. शमी अब तक रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन की केवल तीन पारियों में 10 विकेट चटका चुके हैं.

मोहम्मद शमी से मिले आरपी सिंह

बंगाल बनाम गुजरात मैच के दूसरे दिन यानी रविवार को टीम इंडिया के नए चयनकर्ताओं में से एक आरपी सिंह ने मोहम्मद शमी से मुलाकात की. स्पोर्ट्सकीड़ा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक आरपी सिंह रविवार को ईडन गार्डन्स में मौजूद रहे. दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद उन्होंने मोहम्मद शमी से बात की. दोनों की यह मुलाकात ऐसे समय में आई है, जब पिछले दिनों 'शमी vs अगरकर' का टॉपिक खूब चर्चा में रहा है.

अजीत अगरकर को गलत साबित कर रहे शमी

टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कहना था कि पूरी तरह फिट ना होने के चलते शमी को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला था. मगर शमी रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए ना केवल लंबे स्पेल फेंक रहे हैं बल्कि धड़ाधड़ विकेट भी चटका रहे हैं.

उत्तराखंड के खिलाफ मैच में शमी ने दोनों पारियों में मिलाकर 39.3 ओवर गेंदबाजी करके मैच में 7 विकेट लिए थे. अब गुजरात के खिलाफ पहली पारी में उन्होंने 18.3 ओवर गेंदबाजी करके 3 विकेट लिए.

