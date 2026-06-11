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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBEN STOKES: क्या है नाइट क्लब विवाद जिसमें में बेन स्टोक्स की छिन सकती है कप्तानी, जानिए उस रात क्या-क्या हुआ था

BEN STOKES: क्या है नाइट क्लब विवाद जिसमें में बेन स्टोक्स की छिन सकती है कप्तानी, जानिए उस रात क्या-क्या हुआ था

न्यूजीलैंड पर जीत के बाद देर रात नाइटक्लब पहुंचे कप्तान और साथी खिलाड़ी विवाद में घिर गए. नियम तोड़ने और बहसबाजी के आरोपों के बीच बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 11 Jun 2026 06:52 AM (IST)
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न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत के बाद इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स एक नए विवाद में घिर गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, जीत का जश्न मनाने के लिए स्टोक्स अपने साथी खिलाड़ी गस एटकिंसन के साथ लंदन के एक नाइटक्लब पहुंचे थे. इसी दौरान वहां मौजूद एक रग्बी खिलाड़ी के साथ उनकी कहासुनी हो गई. बताया जा रहा है कि बहस बढ़ने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया.

हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ. घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद मामला और चर्चा में आ गया. इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है.

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इस मामले को गंभीर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एशेज दौरे के बाद बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए थे. इन नियमों के तहत खिलाड़ियों को आधी रात के बाद नाइटक्लब जाने की अनुमति नहीं है. ऐसे में स्टोक्स और एटकिंसन पर टीम प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप भी लग रहा है.

अब सबसे बड़ा सवाल कप्तानी को लेकर उठ रहा है. यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो बोर्ड उनके खिलाफ बड़ा फैसला ले सकता है. ऐसी स्थिति में उपकप्तान हैरी ब्रुक कप्तानी की दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं. हालांकि ब्रुक भी पहले देर रात पार्टी और एक नाइटक्लब के बाउंसर से भिड़ने के आरोप में जुर्माने और कड़ी निंदा झेल चुके हैं. 

फिलहाल सभी की नजर बोर्ड की जांच पर टिकी है. बेन स्टोक्स इंग्लैंड के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में गिने जाते हैं, लेकिन यह विवाद उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. आने वाले दिनों में जांच की रिपोर्ट तय करेगी कि यह मामला केवल एक विवाद बनकर रह जाएगा या फिर इंग्लैंड क्रिकेट में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

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Published at : 11 Jun 2026 06:52 AM (IST)
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