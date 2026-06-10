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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलियाई कप्तान से हुई बहस, फिर गेंद से बरपाया कहर, नाहिद राणा के दम पर 21 साल बाद बांग्लादेश ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से हुई बहस, फिर गेंद से बरपाया कहर, नाहिद राणा के दम पर 21 साल बाद बांग्लादेश ने रचा इतिहास

जून 2005, कार्डिफ में मोहम्मद अशरफुल के शतक से बांग्लादेश ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया, यह कंगारुओं पर उसकी पहली वनडे जीत थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 10 Jun 2026 09:31 AM (IST)
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Bangladesh vs Australia 1st ODI: अगले वनडे विश्व कप में अभी एक साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है. पाकिस्तान को वनडे सीरीज में मात देने के बाद अब बांग्लादेश ने वह कारनामा कर दिखाया है, जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था. 21 साल बाद बांग्लादेश ने वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराने का कमाल किया है. मीरपुर में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में नाहिद राणा की घातक गेंदबाजी के दम पर बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 86 रन (डीएलएस मेथड) से शिकस्त दी. 2005 के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में यह बांग्लादेश की पहली और कुल मिलाकर सिर्फ दूसरी जीत है.

इस बार मीरपुर में 9 जून को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान पर नहीं उतरी थी, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं था. खासकर तब, जब टीम ने 140 रन के स्कोर तक पहुंचते-पहुंचते अपने चार विकेट गंवा दिए थे.
ऐसे मुश्किल समय में मोसद्देक हुसैन ने पारी को संभाला. चार साल बाद टीम में वापसी कर रहे इस बल्लेबाज ने शानदार अंदाज में जश्न मनाते हुए 70 गेंदों पर नाबाद 86 रन बनाए. उनकी बेहतरीन पारी की बदौलत बांग्लादेश ने 284 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया.

इंग्लिस से बहस के बाद और खतरनाक हुए नाहिद राणा

जब बल्लेबाजों ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया, तब गेंदबाजों ने भी अपना काम बखूबी किया. आमतौर पर मीरपुर समेत बांग्लादेश के अधिकतर मैदानों पर स्पिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम तेज गेंदबाजों के दम पर भी मुकाबले जीतने लगी है और इस मैच में भी ऐसा ही देखने को मिला. ऑस्ट्रेलिया की पारी की पहली ही गेंद पर अनुभवी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने मैथ्यू शॉर्ट को बोल्ड कर दिया. इसके बाद अगले ही ओवर में मुस्तफिजुर रहमान ने मार्नस लाबुशेन को पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें और बढ़ा दीं. हालांकि बीच के ओवरों में कुछ साझेदारियां बनीं और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने मुकाबले में बने रहने की कोशिश की.

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लेकिन इसके बाद 23 वर्षीय तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया. उनका पहला बड़ा शिकार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान जॉश इंग्लिस बने. इंग्लिस का विकेट लेने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली. इसके बाद 29वें से 33वें ओवर के बीच ऑस्ट्रेलिया ने महज 12 रन के भीतर चार विकेट गंवा दिए, जिनमें से तीन विकेट नाहिद राणा ने झटके. उनकी तेज रफ्तार गेंदों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह बेबस नजर आए. नतीजा यह हुआ कि टीम का स्कोर 140 रन पर ही आठ विकेट हो गया और हार लगभग तय हो गई.

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एक छोर पर कैमरन ग्रीन संघर्ष करते रहे और उन्होंने अर्धशतक भी पूरा किया. ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 191 रन तक पहुंचाया, लेकिन तभी बारिश ने मैच में खलल डाल दिया. लंबे इंतजार के बाद भी खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका और डकवर्थ-लुइस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत बांग्लादेश को 86 रन से विजेता घोषित कर दिया गया. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने 21 साल पुराना इंतजार खत्म किया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इतिहास में अपनी सिर्फ दूसरी जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की.

Published at : 10 Jun 2026 09:31 AM (IST)
Tags :
Bangladesh Vs Australia Josh Inglis Nahid Rana
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