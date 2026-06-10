मुंबई इंडियंस और उसके स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इस समय सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर पहले मुंबई इंडियंस को अनफॉलो करना, फिर दोबारा फॉलो करना और इसी दौरान फ्रेंचाइजी से जुड़े कुछ पोस्ट हटाना चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. खास बात यह है कि सूर्यकुमार फिलहाल मुंबई इंडियंस को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन टीम के कप्तान हार्दिक पंड्या अभी भी उनकी फॉलोइंग लिस्ट में शामिल नहीं हैं. सूर्यकुमार यादव के अंतरराष्ट्रीय भविष्य को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के हालिया बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अगरकर ने संकेत दिए हैं कि 2028 ओलंपिक और अगले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए श्रेयस अय्यर को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

ऐसे में युवा और शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ियों की मौजूदगी के बीच सूर्यकुमार के लिए राष्ट्रीय टीम में दोबारा नेतृत्व की भूमिका हासिल करना आसान नहीं दिखता. हालांकि मुंबई इंडियंस में उनकी स्थिति फिलहाल मजबूत मानी जा रही है और उन्हें रिलीज या ट्रेड किए जाने जैसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

मुंबई इंडियंस करेगी रिव्यू

दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पंड्या को लेकर भी फ्रेंचाइजी के भीतर कई स्तर पर चर्चा चल रही है. पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए 2026 का सीजन बेहद खराब साबित हुआ. टीम केवल बेहतर नेट रन रेट के कारण अंक तालिका में सबसे निचले स्थान पर पहुंचने से बच सकी. खराब नतीजों के बाद फ्रेंचाइजी अब पूरे सीजन का मूल्यांकन करने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार टीम प्रबंधन प्रदर्शन में रही कमियों की समीक्षा करेगा और अगले सीजन से पहले नए सिरे से रणनीति बनाने पर काम करेगा.

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कई खिलाड़ियों को दी गई कप्तानी

मुंबई इंडियंस के इस सीजन में कई ऐसे फैसले देखने को मिले जिन्होंने सभी को हैरान किया. पूरे टूर्नामेंट के दौरान सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह समेत तीन अलग-अलग खिलाड़ियों ने टीम की कप्तानी संभाली. इसके अलावा रिकॉर्ड 24 खिलाड़ियों को मौका दिया गया और कई मौकों पर रणनीतिक चूक भी देखने को मिली.

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गुजरात टाइटंस से बड़ी उम्मीदों के साथ टीम में लौटे हार्दिक पंड्या की अगुवाई में मुंबई इंडियंस उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी. साल 2020 के बाद से टीम एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है. वहीं 2024 से अब तक हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस का जीत प्रतिशत करीब 38 रहा है, जहां टीम को 39 मुकाबलों में से 24 मैचों में हार झेलनी पड़ी है.