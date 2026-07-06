ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल

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Neymar Retirement: ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल
Neymar Retirement: नॉर्वे के खिलाफ हुए मुकाबले में ब्राजील 1-2 से हार गई. उनके समर्थंक इस हार के गम में थे, कि नेमार ने एक और बड़ा झटका दे दिया. उन्होंने संन्यास का एलान कर दिया.
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