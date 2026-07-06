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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलNeymar Retirement: ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल

Neymar Retirement: ब्राजील के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही नेमार ने लिया संन्यास, तोड़ा करोड़ों फैंस का दिल

Neymar Retirement: नॉर्वे के खिलाफ हुए मुकाबले में ब्राजील 1-2 से हार गई. उनके समर्थंक इस हार के गम में थे, कि नेमार ने एक और बड़ा झटका दे दिया. उन्होंने संन्यास का एलान कर दिया.

Written By : शिवम |  Updated at : 06 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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नॉर्वे के खिलाफ हुए मुकाबले में ब्राजील 1-2 से हार गई. उनके समर्थंक इस हार के गम में थे, कि नेमार ने एक और बड़ा झटका दे दिया. उन्होंने संन्यास का एलान कर दिया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 06 Jul 2026 06:36 AM (IST)
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Neymar Brazil Football Team FIFA World Cup 2026
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