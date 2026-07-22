IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट‘रोहित ने बल्ले से दिया करारा जवाब', रवि शास्त्री ने आलोचकों को लगाई फटकार

‘रोहित ने बल्ले से दिया करारा जवाब', रवि शास्त्री ने आलोचकों को लगाई फटकार

रवि शास्त्री ने लॉर्ड्स वनडे में रोहित शर्मा के 138 रन के शतक की सराहना की. उन्होंने कहा, रोहित ने आलोचकों को बल्ले से जवाब दिया. अश्विन ने भी उनके समर्थन में बयान दिया.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 22 Jul 2026 09:30 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स वनडे में रोहित शर्मा की शानदार शतकीय पारी की जमकर तारीफ की है. शास्त्री ने कहा कि रोहित ने अपने बल्ले से आलोचकों को करारा जवाब दिया है. वहीं, पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी साफ कहा कि जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली खुद खेलना चाहते हैं, तब तक कोई भी उन्हें टीम से बाहर नहीं कर सकता.

‘बल्ले से दिया करारा जवाब’

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थीं. हालांकि, लॉर्ड्स में 138 रन की शानदार पारी खेलने के बाद इन अटकलों पर विराम लग गया. द हंड्रेड 2026 के उद्घाटन मुकाबले के दौरान कमेंट्री करते हुए रवि शास्त्री ने कहा, 'हिटमैन अब पूरी तरह रिलैक्स होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आलोचकों को शांत कर दिया है. आखिरी वनडे से पहले उनके भविष्य को लेकर काफी शोर मचा था, लेकिन उन्होंने 138 रन बनाकर बल्ले से करारा जवाब दिया. लॉर्ड्स में यह उनका पहला वनडे शतक था.'

द हंड्रेड में नजर आए रोहित

लॉर्ड्स वनडे के बाद रोहित शर्मा लंदन के किआ ओवल में द हंड्रेड 2026 के पहले मुकाबले के दौरान स्टैंड्स में मैच देखते हुए नजर आए. इस दौरान रवि शास्त्री ने उनकी पारी का जिक्र करते हुए कहा कि रोहित ने अपने प्रदर्शन से सभी सवालों का जवाब दे दिया.

अश्विन का बड़ा दावा

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य पर खुलकर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, 'अगर रोहित और विराट खेलना चाहते हैं तो कोई उन्हें छू भी नहीं सकता. रोहित के नाम लगभग 12 हजार वनडे रन हैं. उनके रिकॉर्ड खुद उनकी ताकत हैं. लोग उन्हें देखने के लिए मैदान पर आते हैं. अगर ऐसे खिलाड़ियों को बाहर किया गया तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा.'

रोहित का लक्ष्य 2027 विश्व कप

अश्विन ने कहा कि रोहित शर्मा अब किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं खेल रहे हैं. उनके मुताबिक, 'रोहित को अब किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है. उनकी प्रेरणा सिर्फ इतनी है कि वह 2027 वनडे विश्व कप खेलना चाहते हैं. उसी लक्ष्य के लिए वह खुद को तैयार कर रहे हैं.'

यह भी पढ़ें- धीमे स्ट्राइक-रेट पर उठ रहे सवाल, तिलक वर्मा बोले- मैं हालात के हिसाब से खेलता हूं

लॉर्ड्स में खेली यादगार पारी

इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने शुभमन गिल के साथ पहले विकेट के लिए 147 रन और विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 113 रन की साझेदारी की. हालांकि उनकी शानदार पारी के बावजूद भारत मैच और सीरीज जीतने में सफल नहीं हो सका.

यह भी पढ़ें- क्या कोई कह सकता है कि राहुल द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया? ODI वर्ल्ड कप पर चल रही बहस पर अश्विन ने ये क्या कह दिया

Published at : 22 Jul 2026 09:30 AM (IST)
Tags :
Ravi Shastri ODI Rohit Sharma
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
‘रोहित ने बल्ले से दिया करारा जवाब', रवि शास्त्री ने आलोचकों को लगाई फटकार
‘रोहित ने बल्ले से दिया करारा जवाब', रवि शास्त्री ने आलोचकों को लगाई फटकार
क्रिकेट
टीम इंडिया से ODI सीरीज से हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, अफगानिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका
टीम इंडिया से ODI सीरीज से हारने के बाद कप्तान ने दिया इस्तीफा, अफगानिस्तान टीम को लगा बड़ा झटका
क्रिकेट
IND vs ZIM T20: अब जिम्बाब्वे भी दिखा रहा है आंख... T20 सीरीज से पहले सिकंदर रजा ने दी टीम इंडिया को चेतावनी
अब जिम्बाब्वे भी दिखा रहा है आंख... T20 सीरीज से पहले सिकंदर रजा ने दी टीम इंडिया को चेतावनी
क्रिकेट
क्या कोई कह सकता है कि राहुल द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया? ODI वर्ल्ड कप पर चल रही बहस पर अश्विन ने ये क्या कह दिया
क्या कोई कह सकता है कि राहुल द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया? ODI वर्ल्ड कप पर चल रही बहस पर अश्विन ने ये क्या कह दिया
Advertisement

वीडियोज

कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बेटे से पीछे हटने के लिए...', CJP के संसद मार्च में लाठीचार्ज के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके के मां-बाप
'बेटे से पीछे हटने के लिए...', CJP के संसद मार्च में लाठीचार्ज के बाद क्या बोले अभिजीत दीपके के मां-बाप
महाराष्ट्र
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान, लाठीचार्ज से नाराज
छात्रों के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे, 100% साथ देने का किया ऐलान
इंडिया
राहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'
राहुल गांधी संग PM आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका ने बताई वजह, बोलीं- 'इन्हीं ने...'
क्रिकेट
IND vs ZIM T20: अब जिम्बाब्वे भी दिखा रहा है आंख... T20 सीरीज से पहले सिकंदर रजा ने दी टीम इंडिया को चेतावनी
अब जिम्बाब्वे भी दिखा रहा है आंख... T20 सीरीज से पहले सिकंदर रजा ने दी टीम इंडिया को चेतावनी
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
एक पैर में जूता, इस हालत में सीढ़ी पर ही बैठ गए... हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी का PM मोदी को मैसेज
एक पैर में जूता, इस हालत में सीढ़ी पर ही बैठ गए... हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी का PM मोदी को मैसेज
दिल्ली NCR
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
कनॉट प्लेस हिंसा में RAF जवान पर हमला, जमीन पर गिराकर लात-घूंसों से पीटे जाने का दावा, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल
मुंबई में बैठकर शख्स ने जंतर-मंतर के प्रदर्शनकारियों के लिए भेजा Zomato से खाना- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget