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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या कोई कह सकता है कि राहुल द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया? ODI वर्ल्ड कप पर चल रही बहस पर अश्विन ने ये क्या कह दिया

क्या कोई कह सकता है कि राहुल द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया? ODI वर्ल्ड कप पर चल रही बहस पर अश्विन ने ये क्या कह दिया

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि हर कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 22 Jul 2026 08:15 AM (IST)
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ODI वर्ल्ड कप 2027 में अभी एक साल से ज़्यादा का समय है. हालांकि इस बड़े टूर्नामेंट से पहले कई तरह के बदलाव और समीकरण बदलेंगे, लेकिन टीम में अभी अस्थिरता दिखाई दे रही है. ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी होगी और उससे भी ज़रूरी बात, बॉलिंग लाइन-अप क्या होगी? इंग्लैंड के खिलाफ़ भारत की ODI सीरीज़ के दौरान, जब रोहित शर्मा की काफी आलोचना हो रही थी, तब भारत के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टीम में स्थिरता के महत्व पर बात की. उन्होंने भारत के पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के पक्ष में अपनी राय ज़ाहिर की.

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हर कोई आलोचना कर सकता है, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि द्रविड़ ने बिना प्लानिंग के कुछ किया, या किसी खिलाड़ी को बिना पर्याप्त मौके दिए अचानक टीम से बाहर कर दिया, या उन्होंने टीम को स्थिरता नहीं दी? जिस तरह से उन्होंने हार्दिक पांड्या का साथ दिया और उनका इस्तेमाल किया, वह काबिले-तारीफ़ था. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि 2023 वर्ल्ड कप में वह चोटिल हो गए. उन्होंने शुभमन गिल को ओपनिंग बैटर के तौर पर सपोर्ट किया. उन्होंने केएल राहुल का साथ दिया. राहुल के कार्यकाल के दौरान, केएल राहुल भारत के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक बन गए. उन्होंने विदेशी मैचों में शार्दुल ठाकुर को आठवें नंबर पर लगातार मौके दिए. उन्होंने कुलदीप यादव को भारत के लिए तीसरे स्पिनर के तौर पर टीम में जगह दी." 

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उन्होंने आगे कहा, ''खिलाड़ियों को कभी भी स्थिरता की कमी महसूस नहीं हुई. आप इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकते. मैंने उनके साथ बहुत करीब से काम किया है. लोग आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वे इस क्षेत्र के सबसे बेहतरीन लोगों की भी आलोचना करते हैं. मुझे एक बात बताइए: क्या कोई ऐसा है जिसकी आलोचना न हुई हो? हर चीज़ पर आलोचना होती है. सोशल मीडिया पर होने वाली आलोचना को छोड़ दीजिए. वह मुख्य बात नहीं है. राहुल भाई के कार्यकाल में खेले किसी भी खिलाड़ी से पूछिए कि वे कोच के तौर पर कैसे थे. फिर मुझे बताइएगा. खिलाड़ी आपको बता देंगे. हर कोई बताएगा. क्या कोई ऐसा है जो सब कुछ बिल्कुल सही करता है?"

अश्विन ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो में कहा, "मैंने यह कई बार कहा है, जब 2027 का ODI वर्ल्ड कप आने वाला हो और 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, तो आपको यह प्लान करना होता है कि अगले चार सालों में टीम कैसी बनेगी. कौन से कॉम्बिनेशन बनाने हैं, 50-ओवर के स्पेशलिस्ट कौन हैं और हम किन खिलाड़ियों पर भरोसा करेंगे. अगर वर्कलोड ज़्यादा है, तो उसे मैनेज करते हुए हमें खिलाड़ियों को ODI के लिए बचाकर रखना होगा. यह सारी प्लानिंग हो जानी चाहिए थी. तो 2023 के बाद कोच कौन था? राहुल भाई. राहुल भाई ने ज़रूर 2027 तक की प्लानिंग के बारे में पूछा होगा. और अगर नहीं, अगर राहुल भाई कह रहे थे कि वे 2024-25 तक ही रहेंगे और फिर चले जाएंगे, तो उनकी प्लानिंग का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए था."

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 22 Jul 2026 08:06 AM (IST)
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Ravichandran Ashwin RAHUL DRAVID
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