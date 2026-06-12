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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सदिग्गज भारतीय कोच का निधन, खेल जगत में पसरा मातम; सिर्फ 49 की उम्र में ली अंतिम सांस

दिग्गज भारतीय कोच का निधन, खेल जगत में पसरा मातम; सिर्फ 49 की उम्र में ली अंतिम सांस

Manu Bhaker Coach Death: भारत की ओलंपिक स्टार मनु भाकर के कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है. शूटिंग वर्ल्ड कप से लौटने के बाद जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 12 Jun 2026 10:56 AM (IST)
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Manu Bhaker Coach Jaspal Rana Death News: भारत की ओलंपिक स्टार मनु भाकर के कोच जसपाल राणा का निधन हो गया है. पिछले दिनों जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई थी, लेकिन 11 जून को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए. म्यूनिख में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप के बाद भारत वापसी के दौरान फ्लाइट में बीमार हो गए थे.

भारत वापसी के बाद उन्हें दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया. कई दिन अस्पताल में भर्ती रहे जसपाल राणा ने गुरुवार को 49 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. राणा भारतीय पिस्टल शूटर्स के हाई-परफॉरमेंस कोच के रूप में कार्यरत थे.

जसपाल राणा के निधन से भारतीय खेल जगत में मातम छा गया है. उनक इस दुनिया को अलविदा कहना शूटिंग स्पोर्ट के लिए झटका भी है, क्योंकि जसपाल ने अपने जीवन के आखिरी तीन दशक बतौर खिलाड़ी और कोच शूटिंग के खेल को समर्पित किए थे.  

उन्होंने 1990 के दशक में शूटिंग के खेल में पहचान बनाई. 4 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल विजेता रहे, उनके नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल रहे. एक बार उन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीती और 1994 में 25 मीयर पिस्टल स्पर्धा में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे. जसपाल राणा ने 2006 में एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, लेकिन उसके बाद शूटिंग करियर को अलविदा कह दिया.

साल 2012 के समय उन्होंने कोचिंग में कदम रखा और अगले एक दशक में भारत के दिग्गज शूटिंग कोचों में से एक बनकर उभरे. वो 2024 पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय जत्थे के साथ गए थे, जहां मनु भाकर ने 2 मेडल जीतकर इतिहास रचा था. मनु भाकर अपनी उपलब्धि का श्रेय कोच जसपाल को दे चुकी हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 12 Jun 2026 10:01 AM (IST)
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