मेजबान मेक्सिको ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से मात दी. घरेलू दर्शकों के सामने खेल रही मेक्सिको की टीम ने पूरे मैच में दमदार प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के उद्घाटन मुकाबले में गुरुवार को एजटेका स्टेडियम में मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने-सामने थे. इस मुकाबले में जूलियन क्विनोनेस और राउल जिमेनेज के गोलों की मदद से मेक्सिको ने तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए. मैच देखने के लिए स्टेडियम में 80,824 दर्शक मौजूद थे, जिन्होंने टूर्नामेंट के पहले मुकाबले का भरपूर आनंद लिया.

मैच की शुरुआत से ही मेक्सिको ने आक्रामक खेल दिखाया और दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बनाए रखा. इसका फायदा उसे 9वें मिनट में मिला, जब सऊदी लीग में इस सीजन शानदार प्रदर्शन करने वाले जूलियन क्विनोनेस ने गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी. पहले हाफ में मिली बढ़त के बाद मेक्सिको ने दूसरे हाफ में भी अपनी पकड़ बनाए रखी. 66वें मिनट में अनुभवी स्ट्राइकर राउल जिमेनेज ने शानदार हेडर के जरिए टीम का दूसरा गोल किया और स्कोर 2-0 कर दिया. यह जिमेनेज के अंतरराष्ट्रीय करियर का 46वां गोल था. इसके साथ ही उन्होंने मेक्सिको के महान स्ट्राइकर जारेड बॉर्गेटी की बराबरी कर ली. अब वह देश के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी जेवियर “चिचारिटो” हर्नांडेज़ से सिर्फ छह गोल पीछे हैं.

कोलंबिया में जन्मे 29 वर्षीय फॉरवर्ड जूलियन क्विनोनेस उन छह खिलाड़ियों में शामिल थे, जिन्होंने इस मुकाबले के जरिए मेक्सिको के लिए विश्व कप में पदार्पण किया. 2022 कतर विश्व कप में ग्रुप चरण से बाहर होने वाली मेक्सिको की टीम के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई है. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मुकाबला निराशाजनक रहा. टीम को अगले मैच में चेक गणराज्य का सामना करना होगा, जो अगले गुरुवार को अटलांटा में खेला जाएगा.

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मुकाबले के दौरान अनुशासन से जुड़े कई विवाद भी देखने को मिले. दक्षिण अफ्रीका के स्पेफेलो सिथोल और थेम्बा ज्वाने को रेड कार्ड दिखाया गया, जिसके कारण टीम को मैच का अंत नौ खिलाड़ियों के साथ करना पड़ा. वहीं इंजरी टाइम में मेक्सिको के डिफेंडर सीजर मोंटेस को भी रेड कार्ड मिला.

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गौरतलब है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक टूर्नामेंट माना जा रहा है. पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इस बार टूर्नामेंट की मेजबानी मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका संयुक्त रूप से कर रहे हैं.