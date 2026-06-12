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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सBAN Vs AUS: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार जीती वनडे सीरीज, जानिए क्या कुछ हुआ

BAN Vs AUS: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार जीती वनडे सीरीज, जानिए क्या कुछ हुआ

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे वनडे में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीती है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 12 Jun 2026 06:47 AM (IST)
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बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे वनडे में हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है. बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीती है. ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था.

ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने बिना किसी स्कोर के 3 विकेट गंवा दिए थे. 25 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लाबुशेन नाबाद 55 और जेवियर बार्टलेट 52 ने संभाला. 42 ओवर में ऑस्ट्रेलिया जब 8 विकेट के नुकसान पर 187 के स्कोर पर थी, उस समय मैच में बारिश ने बाधा डाला. बारिश की वजह से मैच में लंबे समय तक व्यवधान रहा। ऑस्ट्रेलियाई पारी फिर से शुरू नहीं हो सकी.

इसके बाद अंपायरों ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को समाप्त करने की घोषणा की और बांग्लादेश को डीएलएस नियम के तहत 41 ओवर में 192 रन का संशोधित लक्ष्य दिया.

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बांग्लादेश के लिए तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ने 3-3 विकेट लिए। तनवीर इस्लाम ने 2 विकेट लिए. बांग्लादेश ने 35 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया. बांग्लादेश की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही थी और तंजिद हसन बिना खाता खोले आउट हो गए. दूसरे विकेट के लिए सौम्य सरकार (47) और नजमुल हसन शांतो (41) ने 86 रन की साझेदारी कर टीम के लक्ष्य की दिशा में मजबूत नींव रखी. हालांकि, दोनों के विकेट लगातार गिरे और टीम का स्कोर 98 रन पर 3 विकेट हो गया. इसके बाद कप्तान लिटन दास ने 21, तौहिद हृदय ने नाबाद 40, एम. होसैन ने 15, और कप्तान मेहदी हसन मिराज ने नाबाद 22 रन बनाकर टीम को जीत दिलायी.

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रहमान ने 7 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे.

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Published at : 12 Jun 2026 06:47 AM (IST)
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