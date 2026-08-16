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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'केएल राहुल की थी सारी गलती...', जायसवाल के रनआउट पर दिग्गज ने समझाया कैसे?

'केएल राहुल की थी सारी गलती...', जायसवाल के रनआउट पर दिग्गज ने समझाया कैसे?

Yashasvi Jaiswal Run Out: यशस्वी जायसवाल के रन आउट का जिम्मेदार कौन था? पूर्व क्रिकेटरों ने इसके लिए केएल राहुल को पूरी तरह दोषी ठहराया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Aug 2026 09:12 AM (IST)
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भारत और श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच गॉल में खेला जा रहा है. पहले दिन देवदत्त पडिक्कल का शतक चर्चा में रहा, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा का मुद्दा यशस्वी जायसवाल का रन आउट बना. दरअसल टीम इंडिया को बढ़िया शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन 11वें ओवर में केएल राहुल के साथ तालमेल की कमी के कारण जायसवाल 32 के स्कोर पर रन आउट हो गए. लोगों ने अलग-अलग तरह के दावे किए, किसी ने जायसवाल तो किसी ने राहुल को दोषी ठहराया.

भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और आकाश चोपड़ा ने इस पूरी घटना पर अपनी राय सामने रखी है. पुजारा और चोपड़ा का कहना है कि जब केएल राहुल ने देखा कि जायसवाल गिर पड़े हैं, तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए था.

मैदान पर क्या हुआ?

सबसे पहले जान लीजिए कि मैदान पर क्या हुआ था? केएल राहुल स्ट्राइकिंग एंड पर थे. गेंद को मिड-ऑन की तरफ हल्का पुश करने के बाद राहुल सिंगल के लिए भागे, लेकिन गेंद को रोकने के चक्कर में बॉलर जायसवाल से जा टकराया, इस वजह से जायसवाल गिर पड़े. उस समय तक राहुल आधी पिच तक आ चुके थे. फील्डर काफी दूर था और राहुल चाहते तो वापस लौट सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिंगल पूरा करने की कोशिश की. मगर जायसवाल समझ चुके थे कि वो अब भागे तो जरूर रन आउट हो जाएंगे. जायसवाल से पहले ही राहुल नॉन-स्ट्राइकिंग एंड की क्रीज में दाखिल हो चुके थे. 

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राहुल की थी सारी गलती

चेतेश्वर पुजारा ने कहा, "वह दुर्भाग्यपूर्ण था. मेरी नजर में जब केएल राहुल ने देखा कि यशस्वी जायसवाल गिर पड़े हैं तब उन्हें तुरंत वापस लौट जाना चाहिए था. उसके बाद उन्हें रन भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी. एक रन मिस करने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता, लेकिन विकेट दांव पर लगा होता है. वह जायसवाल के नजरिए से दुर्भाग्यपूर्ण था."

आकाश चोपड़ा ने भी पुजारा से पूर्ण सहमति दिखाई. चोपड़ा ने कहा कि गिरने के बाद जायसवाल के लिए स्ट्राइकिंग एंड तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था. ऐसे में राहुल का वापस चले जाना ही सही फैसला होता.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "जायसवाल ने इस मैच में 32 रन बनाए और रन आउट हो गए. मुझे लगता है कि वह केएल राहुल की गलती थी क्योंकि जब बॉलर से टकराने के बाद जायसवाल गिर पड़े, तब वो दोबारा उठकर भागते तो भी शायद स्ट्राइकिंग एंड तक नहीं पहुंच पाते."

खैर जायसवाल का विकेट गिरने के बाद भी टीम इंडिया बैकफुट पर नहीं गई और पहले दिन बहुत शानदार खेल दिखाया. देवदत्त पडिक्कल ने शतक लगाया, जबकि रिटायरर्ड हर्ट होने से पहले राहुल भी अर्धशतक लगा चुके थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 16 Aug 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka Aakash Chopra YASHASVI JAISWAL KL RAHUL
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