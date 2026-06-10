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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलFIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट

FIFA World Cup 2026: इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में लागू होंगे नए नियम, फीफा ने किया एलान; जानें पूरी डिलेट

FIFA World Cup 2026 New Rules: फीफा ने इस बार के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए तमाम नए नियम लागू किए हैं. इन नियमों का एक वीडियो भी शेयर किया गया है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 10 Jun 2026 02:23 PM (IST)
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फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून (भारतीय समय के अनुसार 12 जून) से हो रही है. तीन देशों की मेजबानी में खेले जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस बार कई नए नियम देखने को मिलेंगे, जिनकी जानकारी फीफा ने सोशल मीडिया के जरिए दी. यह तमाम नियम इस संस्करण में ही डेब्यू करेंगे. तो आइए जानते हैं कि यह नियम क्या हैं.

इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी. पिछले यानी 2022 के फीफा विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार फैंस का ज्यादा टीमों के साथ अनुभव कैसा रहता है. 

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डेब्यू करने वाले नियम

  • अगर कोई खिलाड़ी मुंह पर हाथ रखकर किसी विरोधी टीम के खिलाड़ी को कुछ कहता हुआ दिखा, तो उसे रेड कार्ड दिया जा सकता है. 
  • अगर कोई खिलाड़ी पिच को छोड़कर जाता है और ऑफीशियल को फैसले का विरोध करता है, तो उसे भी रेड कार्ड दिया जा सकता है. 
  • रेड कार्ड टीम के किसी भी ऑफीशियल को दिया जा सकता है, जो किसी खिलाड़ी को मैच आफीशियल के फैसले के कारण मैदान छोड़ने के लिए उकसाएगा. 
  • अगर रेफरी को लगता है कि गोल किक में देरी हो रही है, तो पाच सेकंड का विजुअल काउंडटाउन शुरू हो जाएगा. अगर पांच सेकंड के अंदर गेद प्ले के अंदर नहीं आती है, तो गोल किक विरोधी टीम के लिए कॉर्नर में बदल जाएगी. 
  • इसी तरह का 5 मिनट का काउंटडाउन विरोधी टीम के थ्रो-इन के लिए लागू होगा
  • अगर खिलाड़ी का कोई सब्सीट्यूट आता है, तो उसे 10 सेकंड में पिच छोड़नी होगी. अगर खिलाड़ी ऐसा करने में विफल हो जाता है, फिर भी उसे मैदान छोड़ना होगा, लेकिन रिप्लेस करने वाले खिलाड़ी को पिच पर 1 मिनट का खेल हो जाने के बाद ही एंट्री मिलेगी. 
  • अगर खिलाड़ी को इंजरी होती है, उसकी वजह से मैच रुकता है, तो खिलाड़ी को मैदान छोड़ना होगा और खेल शुरू होने के 1 मिनट बाद तक बाहर ही रहना पड़ेगा. 
  • इसके अलावा भी फीफा की वीडियो में कुछ नियम बताए गए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों के साथ टूर्नामेंट कितना बदलाव आता है. 

 

यह भी पढ़ें: Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो

Published at : 10 Jun 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Football Rules FIFA World Cup 2026
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