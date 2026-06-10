फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 11 जून (भारतीय समय के अनुसार 12 जून) से हो रही है. तीन देशों की मेजबानी में खेले जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप में इस बार कई नए नियम देखने को मिलेंगे, जिनकी जानकारी फीफा ने सोशल मीडिया के जरिए दी. यह तमाम नियम इस संस्करण में ही डेब्यू करेंगे. तो आइए जानते हैं कि यह नियम क्या हैं.

इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी. पिछले यानी 2022 के फीफा विश्व कप में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार फैंस का ज्यादा टीमों के साथ अनुभव कैसा रहता है.

The new laws of the game which are set to debut at @FIFAWorldCup 2026 ⚽️ pic.twitter.com/cFKgQzKQrl — FIFA (@FIFAcom) June 9, 2026

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में डेब्यू करने वाले नियम

अगर कोई खिलाड़ी मुंह पर हाथ रखकर किसी विरोधी टीम के खिलाड़ी को कुछ कहता हुआ दिखा, तो उसे रेड कार्ड दिया जा सकता है.

अगर कोई खिलाड़ी पिच को छोड़कर जाता है और ऑफीशियल को फैसले का विरोध करता है, तो उसे भी रेड कार्ड दिया जा सकता है.

रेड कार्ड टीम के किसी भी ऑफीशियल को दिया जा सकता है, जो किसी खिलाड़ी को मैच आफीशियल के फैसले के कारण मैदान छोड़ने के लिए उकसाएगा.

अगर रेफरी को लगता है कि गोल किक में देरी हो रही है, तो पाच सेकंड का विजुअल काउंडटाउन शुरू हो जाएगा. अगर पांच सेकंड के अंदर गेद प्ले के अंदर नहीं आती है, तो गोल किक विरोधी टीम के लिए कॉर्नर में बदल जाएगी.

इसी तरह का 5 मिनट का काउंटडाउन विरोधी टीम के थ्रो-इन के लिए लागू होगा

अगर खिलाड़ी का कोई सब्सीट्यूट आता है, तो उसे 10 सेकंड में पिच छोड़नी होगी. अगर खिलाड़ी ऐसा करने में विफल हो जाता है, फिर भी उसे मैदान छोड़ना होगा, लेकिन रिप्लेस करने वाले खिलाड़ी को पिच पर 1 मिनट का खेल हो जाने के बाद ही एंट्री मिलेगी.

अगर खिलाड़ी को इंजरी होती है, उसकी वजह से मैच रुकता है, तो खिलाड़ी को मैदान छोड़ना होगा और खेल शुरू होने के 1 मिनट बाद तक बाहर ही रहना पड़ेगा.

इसके अलावा भी फीफा की वीडियो में कुछ नियम बताए गए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों के साथ टूर्नामेंट कितना बदलाव आता है.

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