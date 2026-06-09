हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलक्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर

क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर

Cricket vs FIFA World Cup Prize Money 2026: जानिए क्रिकेट वर्ल्ड कप और फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी, किस टूर्नामेंट में चैंपियन को कितनी धनराशि मिलती है? इसमें कितना अंतर है.

By : शिवम | Updated at : 09 Jun 2026 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त रूप से यूएसए, मैक्सिको और कनाडा कर रहे हैं. इतिहास में पहली बार है जब 3 देश एक संस्करण के मेजबान हैं, इससे पहले सिर्फ एक बार 2 देश मिलकर इसकी मेजबानी कर चुके हैं. इस बार टीमों की संख्या भी बढ़कर 48 की गई हैं, जिन्हें 4-4 के 12 ग्रुप्स में रखा गया है. प्राइज मनी के नजरिए से भी ये संस्करण ऐतिहासिक होगा, इस बार कुल प्राइज मनी पिछले संस्करण से 49 प्रतिशत ज्यादा है. यहां हम फुटबॉल वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी के बारे में आपको बता रहे हैं, कि इसमें कितना अंतर है.

दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 11 जून से शुरू होने जा रहा है. 12 जून से महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू है. महिला विश्व कप में कुल 12 टीमें हिस्सा लें रही हैं, भारत और पाकिस्तान ग्रुप 1 में है. दोनों की भिड़ंत रविवार, 14 जून को है. इसकी प्राइज मनी के साथ आपको बताते हैं कि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय महिला टीम को प्राइज मनी के रूप में कितने रुपये मिले थे. भारतीय पुरुष टीम ने भी इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था, जानिए उनकी ईनामी राशि क्या थी?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम के लिए 2,340,000 यूएस डॉलर प्राइज मनी की घोषणा की गई है. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये करीब 22 करोड़ रुपये हैं. भारतीय महिला टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर 4.48 मिलियन यूएस डॉलर रुपये मिले थे, जो भारतीय मुद्रा में करीब 39 करोड़ रुपये थे.

यह भी पढ़ें- FIFA वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक और विवाद, ईरान ने अमेरिका पर लगाया ये बड़ा आरोप

टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर पुरुष टीम की प्राइज मनी कितनी?

पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता था, जिसकी प्राइज मनी के रूप में टीम इंडिया को 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 27 करोड़ रुपये मिले थे. लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर की प्राइज मनी इससे बहुत ज्यादा है.

यह भी पढ़ें- 'ब्राजील के ऊपर संकट के बादल', सबसे ज्यादा गोल करने वाले "नेमार" इंजरी से परेशान

फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी कितनी है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल प्राइज मनी 83,000 करोड़ रुपये है, ये पिछले संस्करण से 49 प्रतिशत अधिक है. फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण (FIFA World Cup 2026) की चैंपियन टीम को प्राइज मनी के रूप में 477 करोड़ रुपये मिलेंगे. क्रिकेट वर्ल्ड कप की तुलना में फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 20 गुना ज्यादा है, ये बहुत बड़ा अंतर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 09 Jun 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup FIFA FIFA World Cup Prize Money Football World Cup FIFA World Cup 2026 T20 World Cup Prize Money
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

फ़ुटबॉल
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
क्रिकेट वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की प्राइज मनी ज्यादा बड़ी? जानें दोनों में कितना अंतर
फ़ुटबॉल
ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की ट्रॉफी होती है ज्यादा महंगी?
ICC क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप या फीफा वर्ल्ड कप, किस टूर्नामेंट की ट्रॉफी होती है ज्यादा महंगी?
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक और विवाद, ईरान ने अमेरिका पर लगाया ये बड़ा आरोप
FIFA वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक और विवाद, ईरान ने अमेरिका पर लगाया ये बड़ा आरोप
फ़ुटबॉल
FIFA Women's World Cup 2026: खिताब के बचाव का प्रेशर... विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए स्पेन की कोच 'बरमुडेज' की बड़ी चेतावनी
खिताब के बचाव का प्रेशर... विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए स्पेन की कोच 'बरमुडेज' की बड़ी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: 'ऊंचा लंबा कद फॉरएवर' के बाद छिड़ी नई जंग, सोशल मीडिया पर कैटरीना कैफ की PR टीम पर उठे सवाल! (09-06-26)
PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था पाकिस्तान, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ
UNSC में अफगानिस्तान को अलग-थलग करना चहता था PAK, सामने आया भारत तो निकली हवा, जानें फिर क्या हुआ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: अलंकार अग्निहोत्री ने लगाई BJP में सेंध! UP चुनाव के लिए उतारा उम्मीदवार
अलंकार अग्निहोत्री ने लगाई BJP में सेंध! UP विधानसभा चुनाव के लिए उतारा अपना उम्मीदवार
क्रिकेट
मोहम्मद सिराज क्यों आयरलैंड-इंग्लैंड टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
मोहम्मद सिराज क्यों टी20 सीरीज से हुए बाहर? BCCI ने किसे दिया मौका? जानें अब कैसा है स्क्वॉड
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
ऑटो
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget