फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की मेजबानी संयुक्त रूप से यूएसए, मैक्सिको और कनाडा कर रहे हैं. इतिहास में पहली बार है जब 3 देश एक संस्करण के मेजबान हैं, इससे पहले सिर्फ एक बार 2 देश मिलकर इसकी मेजबानी कर चुके हैं. इस बार टीमों की संख्या भी बढ़कर 48 की गई हैं, जिन्हें 4-4 के 12 ग्रुप्स में रखा गया है. प्राइज मनी के नजरिए से भी ये संस्करण ऐतिहासिक होगा, इस बार कुल प्राइज मनी पिछले संस्करण से 49 प्रतिशत ज्यादा है. यहां हम फुटबॉल वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी के बारे में आपको बता रहे हैं, कि इसमें कितना अंतर है.

दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 11 जून से शुरू होने जा रहा है. 12 जून से महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू है. महिला विश्व कप में कुल 12 टीमें हिस्सा लें रही हैं, भारत और पाकिस्तान ग्रुप 1 में है. दोनों की भिड़ंत रविवार, 14 जून को है. इसकी प्राइज मनी के साथ आपको बताते हैं कि इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय महिला टीम को प्राइज मनी के रूप में कितने रुपये मिले थे. भारतीय पुरुष टीम ने भी इस साल टी20 वर्ल्ड कप जीता था, जानिए उनकी ईनामी राशि क्या थी?

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की चैंपियन टीम के लिए 2,340,000 यूएस डॉलर प्राइज मनी की घोषणा की गई है. भारतीय मुद्रा में देखें तो ये करीब 22 करोड़ रुपये हैं. भारतीय महिला टीम को ओडीआई वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर 4.48 मिलियन यूएस डॉलर रुपये मिले थे, जो भारतीय मुद्रा में करीब 39 करोड़ रुपये थे.

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टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर पुरुष टीम की प्राइज मनी कितनी?

पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता था, जिसकी प्राइज मनी के रूप में टीम इंडिया को 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 27 करोड़ रुपये मिले थे. लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप विनर की प्राइज मनी इससे बहुत ज्यादा है.

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी कितनी है?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल प्राइज मनी 83,000 करोड़ रुपये है, ये पिछले संस्करण से 49 प्रतिशत अधिक है. फीफा वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण (FIFA World Cup 2026) की चैंपियन टीम को प्राइज मनी के रूप में 477 करोड़ रुपये मिलेंगे. क्रिकेट वर्ल्ड कप की तुलना में फीफा वर्ल्ड कप की प्राइज मनी 20 गुना ज्यादा है, ये बहुत बड़ा अंतर है.