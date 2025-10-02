हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cup 2025: एशिया कप में गेंदबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन, जानिए पूरे टूर्नामेंट में किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट

Asia Cup 2025: एशिया कप में गेंदबाजों का धमाकेदार प्रदर्शन, जानिए पूरे टूर्नामेंट में किसने लिए सबसे ज्यादा विकेट

एशिया कप 2025 में भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. जानिए पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों की पूरी लिस्ट

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीत हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा किया. इस बार जहां बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेलीं, वहीं गेंदबाजों का जादू भी खूब देखने को मिला. इस टूर्नामेंट में भारत के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए. जानिए पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में

कुलदीप यादव - भारत

भारत को मिली जीत में सबसे बड़ी भूमिका स्पिनर कुलदीप यादव की रही, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की और विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुए. कुलदीप 17 विकेट झटककर एशिया कप 2025 के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 4/7 रहा, जो इस टूर्नामेंट के यादगार स्पेल्स में गिना जाएगा.

शाहीन अफरीदी - पाकिस्तान

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी भी टूर्नामेंट में खास असरदार रहे. उन्होंने सात मैचों में 10 विकेट लिए. उनका बेस्ट स्पेल 3/17 का रहा. हालांकि फाइनल में वह भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा परेशान नहीं कर पाए और भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया.

सरप्राइज पैकेज – जुनैद सिद्दीकी

छोटी टीमों में से UAE के जुनैद सिद्दीकी ने सभी को हैरान किया. उन्होंने सिर्फ 3 मैचों में ही 9 विकेट झटके. उनका बेस्ट 4/18 रहा और 6.33 की औसत से विकेट लेने का सिलसिला जारी रखा. खास बात यह रही कि उनकी स्ट्राइक रेट केवल 6 गेंद प्रति विकेट रही, यानी लगभग हर ओवर में एक विकेट.

मुस्तफिजुर रहमान - बांग्लादेश

बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान भी टॉप विकेट टेकर में शामिल रहे. उन्होंने 6 मैचों में 9 विकेट झटके. उनका बेस्ट आंकड़ा 3/20 रहा. मुस्तफिजुर ने 7.43 की इकॉनमी से गेंदबाजी की और मध्य ओवरों में टीम को लगातार सफलता दिलाई.

हारिस रऊफ - पाकिस्तान

पाकिस्तान के एक और तेज गेंदबाज हरिस रऊफ भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे. उन्होंने 5 मैचों में 9 विकेट लिए. उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 3/33 रही. हालांकि उनकी इकॉनमी 9.00 रही, जो थोड़ी महंगी साबित हुई, लेकिन विकेट लेने की क्षमता ने उन्हें खतरनाक गेंदबाज बनाए रखा. उनकी स्पीड और आक्रामकता ने कई बल्लेबाजों को परेशान किया. 

Published at : 02 Oct 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Mustafizur Rahman Shaheen Shah Afridi Asia Cup 2025
और पढ़ें
Embed widget