Asia Cup 2025: भारत ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. रोमांचक फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया की बादशाह बनी. इस खिताबी सफर में भारत ने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया और पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही. बल्लेबाजी और गेंदबाजी के अलावा इस बार फील्डिंग ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं. कई शानदार कैच ने मैच का पासा पलटा और जीत की राह आसान की. आइए जानते हैं उन 5 खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैच लपके.

बांग्लादेश के सैफ हसन बने कैच मास्टर

बांग्लादेश के सैफ हसन ने अपनी चुस्ती और तेज नजर से सभी को प्रभावित किया है. उन्होंने महज 4 मैचों में 5 कैच लपककर लिस्ट में टॉप किया है. उनकी फील्डिंग ने कई मौकों पर बांग्लादेश को मजबूत बनाया है.

तिलक वर्मा ने दिखाई फुर्ती

भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने इस टूर्नामेंट में बल्ले के साथ-साथ फील्डिंग में भी बेहतरीन योगदान दिया. उन्होंने 7 मैचों में 5 कैच पकड़े और यह दिखाया कि टीम इंडिया का नया चेहरा मैदान पर कितना भरोसेमंद है.

निजाकत खान का धमाल

हांगकांग के निजाकत खान ने साबित किया कि फील्डिंग सिर्फ बड़ी टीमों का गुण नहीं है. उन्होंने सिर्फ 3 मैचों में 4 कैच पकड़कर सबको चौंका दिया. उनकी फुर्तीले मूवमेंट ने विरोधियों को कई बार हैरान किया है.

पाकिस्तान के हारीस रऊफ रहे भरोसेमंद

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारीस रऊफ सिर्फ गेंद से ही नहीं, बल्कि फील्डिंग में भी टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं. उन्होंने 5 मैचों में 4 कैच पकड़े और कई बार टीम को अहम विकेट दिलाने में मदद की.

अभिषेक शर्मा का डबल रोल

भारत के अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी के साथ-साथ उनकी फील्डिंग भी दमदार रही है. 7 मैचों में उन्होंने 4 कैच पकड़े और हर बार टीम को सही समय पर बढ़त दिलाई है.