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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअब AI बताएगा किस खिलाड़ी को मिले टीम में मौका, इस क्रिकेट बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में लिया बड़ा फैसला

अब AI बताएगा किस खिलाड़ी को मिले टीम में मौका, इस क्रिकेट बोर्ड ने चयन प्रक्रिया में लिया बड़ा फैसला

क्रिकेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की एंट्री अब सिर्फ आंकड़ों के विश्लेषण तक सीमित नहीं रहेगी. अब खिलाड़ियों के चयन में भी AI अहम भूमिका निभाएगा. यह नियम पारदर्शीता बढ़ाने के लिए बनाया गया है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jun 2026 11:11 AM (IST)
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मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) अब खिलाड़ियों के चयन से लेकर वित्तीय प्रबंधन तक कई अहम प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करने जा रहा है. एमपीसीए के शीर्ष पदाधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत AI खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण कर चयनकर्ताओं को सुझाव देगा, जबकि अंतिम फैसला हमेशा चयन समिति ही करेगी. एमपीसीए अध्यक्ष महानआर्यमन सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, “हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में किसी भी तरह की संभावित पक्षपातपूर्ण स्थिति खत्म हो. AI खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर टीम में उनके चयन की सिफारिश करेगा, जबकि अंतिम निर्णय चयनकर्ता लेंगे.”

एमपीसीए के अनुसार यह AI प्रणाली खिलाड़ियों के रन, विकेट और अन्य प्रदर्शन से जुड़े आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करेगी. इसके आधार पर चयनकर्ताओं को सुझाव दिए जाएंगे. अगर किसी खिलाड़ी का चयन या गैर-चयन AI के सुझाए गए प्रदर्शन विश्लेषण से अलग आधार पर किया जाता है, तो चयनकर्ताओं को उसका कारण भी दर्ज करना होगा. इससे पूरी चयन प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी.

एमपीसीए ने साफ किया कि AI का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों के चयन तक सीमित नहीं रहेगा. जिला और संभागीय क्रिकेट इकाइयों को दिए जाने वाले अनुदानों की आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच, खर्च की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन में भी इसी तकनीक का उपयोग किया जाएगा.

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एमपीसीए अध्यक्ष ने बताया कि इस AI प्रणाली का परीक्षण मध्य प्रदेश लीग (MPL) के टी20 टूर्नामेंट में किया जा चुका है. अब इसे सितंबर से शुरू होने वाले नए घरेलू क्रिकेट सत्र से पहले जिला और संभागीय इकाइयों के लिए लागू करने की योजना है.

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महानआर्यमन सिंधिया का दावा है कि खेल प्रशासन में इस स्तर पर AI आधारित व्यवस्था लागू करने वाला एमपीसीए दुनिया का पहला क्रिकेट संगठन बन सकता है. इस परियोजना के लिए एमपीसीए ने AI स्टार्टअप इमर्जेंट के साथ साझेदारी की है. कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुकुंद ने बताया कि पिछले छह महीनों से उनकी टीम एमपीसीए की विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एकीकृत डिजिटल मंच पर लाने पर काम कर रही है. मुकुंद ने कहा, “हमारी साझेदारी का उद्देश्य खेल प्रशासन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटाइज करना है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. हम इस AI प्रणाली को वैश्विक स्तर तक ले जाना चाहते हैं.”

Published at : 27 Jun 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
T20 MPCA Madhya Pradesh Cricket Association Artificcial Inteligence
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