वनडे क्रिकेट में अक्सर बड़े स्कोर चर्चा में रहते हैं. लेकिन हरारे में खेला गया यह मुकाबला बिल्कुल अलग रहा. यहां सिर्फ 141 रन का लक्ष्य भी इतना मुश्किल बन गया कि पूरी टीम उसे हासिल नहीं कर सकी. पहले बल्लेबाजी में संघर्ष और फिर गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन. यही इस मैच की सबसे बड़ी कहानी रही.

141 रन पर खत्म हुई पारी

हरारे स्पोर्ट्स क्लब की तेज और उछाल वाली पिच पर बल्लेबाजी आसान नहीं थी. टॉस जीतने के बाद बांग्लादेश ने पहले गेंदबाजी चुनी और उसका फैसला सही साबित हुआ. एक समय जिम्बाब्वे का स्कोर बिना विकेट 36 रन था. इसके बाद टीम ने सिर्फ 34 रन जोड़कर 8 विकेट गंवा दिए.

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 21 रन देकर 6 विकेट लिए. यह उनके वनडे करियर का यादगार प्रदर्शन रहा. उनकी घातक गेंदबाजी के सामने जिम्बाब्वे के बड़े बल्लेबाज टिक नहीं सके और टीम 100 रन से पहले सिमटती नजर आ रही थी.

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नौवें विकेट ने बदल दी तस्वीर

मुश्किल समय में न्यूमैन न्यामहूरी और कप्तान रिचर्ड नगारवा ने टीम को संभाला. दोनों ने नौवें विकेट के लिए 63 रन जोड़कर स्कोर 141 तक पहुंचाया.

न्यामहूरी ने 33 रन बनाए जबकि नगारवा ने 27 रन की अहम पारी खेली. यह साझेदारी बाद में पूरे मैच का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई क्योंकि इसी स्कोर ने गेंदबाजों को लड़ने का मौका दिया.

छोटे लक्ष्य के सामने बिखर गई बल्लेबाजी

142 रन का लक्ष्य आसान दिखाई दे रहा था. लेकिन जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बना दिया. कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और सौम्य सरकार जल्दी आउट हो गए. टीम ने सिर्फ 17 रन पर तीन विकेट गंवा दिए.

इसके बाद तौहीद हृदॉय ने 25 रन और नुरुल हसन ने 31 रन बनाकर 49 रन की साझेदारी की. लगा बांग्लादेश मैच पर पकड़ बना लेगा लेकिन न्यामहूरी ने हृदॉय का विकेट लेकर मैच का रुख फिर बदल दिया.

सिर्फ तेज गेंदबाजों के भरोसे मिली जीत

हृदॉय के आउट होने के बाद बांग्लादेश की पारी तेजी से बिखर गई. 66 रन पर तीन विकेट थे और फिर टीम 116 रन पर ऑल आउट हो गई. आखिरी सात विकेट सिर्फ 50 रन के अंदर गिर गए.

सबसे खास बात यह रही कि जिम्बाब्वे ने पूरी पारी में एक भी ओवर स्पिनर्स से नहीं कराया. सभी 33.1 ओवर तेज गेंदबाजों ने डाले. कप्तान रिचर्ड नगारवा ने 31 रन देकर 3 विकेट लिए और आखिरी बल्लेबाज को आउट कर टीम की 25 रन की शानदार जीत दिलाई.

यह मुकाबला साबित करता है कि क्रिकेट में सिर्फ बड़ा स्कोर ही जीत की गारंटी नहीं होता. जुझारू बल्लेबाजी. सही साझेदारी और अनुशासित तेज गेंदबाजी के दम पर जिम्बाब्वे ने 141 रन जैसे छोटे स्कोर का बचाव करके वनडे क्रिकेट की सबसे यादगार जीतों में अपना नाम दर्ज करा दिया.

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