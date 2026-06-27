हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत

आयरलैंड ने बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर ढेर हो गई. इस हार के साथ भारत के नाम पांच ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए, जिन्होंने टीम की किरकिरी करा दी. आइए जानते हैं कौन से हैं वो रिकॉर्ड. भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 11 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की थी. साल 2007 में पहली बार दोनों देशों की भिड़ंत हुई थी और अब आयरलैंड भारत को हराने वाली दुनिया की 11वीं टीम बन गई है.

टी20 विश्व चैंपियन बनने के बाद फिर पहला मैच गंवाया

भारत लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद अपना पहला मुकाबला हार गया. इससे पहले 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर पहले ही मैच में हार गई थी. अब 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराता नजर आया.

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मुकाबले में चार ओवर में 57 रन खर्च किए. इससे पहले अपने पिछले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उन्होंने 68 रन दिए थे. इस तरह वह लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 125 रन लुटाने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए.

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आयरलैंड के खिलाफ सबसे महंगा ओवर डालने का रिकॉर्ड

प्रसिद्ध कृष्णा के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. उनके 17वें ओवर में आयरलैंड के बल्लेबाजों ने 27 रन बटोरे, जिसमें गैरेथ डेलानी ने लगातार तीन छक्के लगाए. इसके साथ ही प्रसिद्ध आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए.

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पहला टी20 हारने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने श्रेयस

श्रेयस अय्यर का यह भारतीय कप्तान के रूप में पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी का पहला मैच हारने वाले भारत के चौथे कप्तान बन गए. उनसे पहले विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के साथ भी ऐसा हो चुका है.