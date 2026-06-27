हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत

हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत

आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों के नाम कई ऐसे रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए, जिन्हें कोई भी याद नहीं रखना चाहेगा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

आयरलैंड ने बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत को 34 रन से हराकर इतिहास रच दिया. 183 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 18.5 ओवर में 148 रन पर ढेर हो गई. इस हार के साथ भारत के नाम पांच ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए, जिन्होंने टीम की किरकिरी करा दी. आइए जानते हैं कौन से हैं वो रिकॉर्ड. भारतीय क्रिकेट टीम को आयरलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहली बार हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए सभी 11 मुकाबलों में भारत ने जीत दर्ज की थी. साल 2007 में पहली बार दोनों देशों की भिड़ंत हुई थी और अब आयरलैंड भारत को हराने वाली दुनिया की 11वीं टीम बन गई है.

टी20 विश्व चैंपियन बनने के बाद फिर पहला मैच गंवाया

भारत लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने के बाद अपना पहला मुकाबला हार गया. इससे पहले 2024 में टी20 विश्व कप जीतने के बाद टीम इंडिया जिम्बाब्वे दौरे पर पहले ही मैच में हार गई थी. अब 2026 में भी इतिहास खुद को दोहराता नजर आया.

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मुकाबले में चार ओवर में 57 रन खर्च किए. इससे पहले अपने पिछले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में उन्होंने 68 रन दिए थे. इस तरह वह लगातार दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कुल 125 रन लुटाने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए.

यह भी पढ़ें- Shreyas Iyer Statement: श्रेयस अय्यर ने किस पर फोड़ा हार का ठीकरा? जानिए आयरलैंड से शर्मनाक हार के बाद क्या बोले कप्तान

आयरलैंड के खिलाफ सबसे महंगा ओवर डालने का रिकॉर्ड

प्रसिद्ध कृष्णा के लिए यह मुकाबला किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. उनके 17वें ओवर में आयरलैंड के बल्लेबाजों ने 27 रन बटोरे, जिसमें गैरेथ डेलानी ने लगातार तीन छक्के लगाए. इसके साथ ही प्रसिद्ध आयरलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे महंगा ओवर फेंकने वाले गेंदबाज बन गए.

यह भी पढ़ें- टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी किसने की है? जानें कितने साल से अटूट है यह रिकॉर्ड

पहला टी20 हारने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने श्रेयस

श्रेयस अय्यर का यह भारतीय कप्तान के रूप में पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ ही वह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कप्तानी का पहला मैच हारने वाले भारत के चौथे कप्तान बन गए. उनसे पहले विराट कोहली, ऋषभ पंत और शुभमन गिल के साथ भी ऐसा हो चुका है.

Published at : 27 Jun 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
T20 Ireland Vs India SHREYAS IYER Shreyas Iyerireland Vs India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
हार ही नहीं, टीम इंडिया के नाम दर्ज हो गए 5 शर्मनाक रिकॉर्ड, पहले टी20 के बाद जमकर हुई फजीहत
क्रिकेट
'मुझे विश्वास नहीं हो रहा...', वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हुए हैरान, कह दी बड़ी बात
'मुझे विश्वास नहीं हो रहा...', वैभव सूर्यवंशी को नहीं खिलाने पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान हुए हैरान, कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
IND vs IRE: इन 5 खिलाड़ियों की वजह से भारत को झेलनी पड़ी शर्मनाक हार, एक को अगले मैच नहीं मिलेगी जगह!
IND vs IRE: इन 5 खिलाड़ियों की वजह से भारत को झेलनी पड़ी शर्मनाक हार, एक को अगले मैच नहीं मिलेगी जगह!
क्रिकेट
India vs Ireland: दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
थलापति विजय का बड़ा फैसला, जननायकन के प्रोड्यूसर को दिल्ली में दी बड़ी जिम्मेदारी, BJP-DMK भड़की
महाराष्ट्र
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया के भाई से चली 10 घंटे तक पूछताछ, कहा- घरवालों को नहीं बताया...
केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया के भाई से चली 10 घंटे तक पूछताछ, कहा- घरवालों को नहीं बताया...
विश्व
ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर टूटा? तेहरान में US का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट, होर्मुज में हमले का लिया बदला
सीजफायर टूटा? ईरान में अमेरिका का बड़ा अटैक, मिसाइल-ड्रोन साइट्स को बनाया टारगेट
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 8: 'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई, अब 100 करोड़ दूर नहीं!
'वेलकम टू द जंगल' के आगे भी 'कॉकटेल 2' ने दिखाया दम, 8वें दिन कर डाली धमाकेदार कमाई
क्रिकेट
India vs Ireland: दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
दूसरे T20 में खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? शर्मनाक हार के बाद उठ रही है मांग; गौतम गंभीर पर भड़के फैंस
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले PDA का नया अर्थ गढ़ रहे अखिलेश यादव? आदिवासी वोट बैंक पर सपा की नजर
यूपी चुनाव 2027 से पहले PDA का नया अर्थ गढ़ रहे अखिलेश यादव? आदिवासी वोट बैंक पर सपा की नजर
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget