20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबलों से पहले भारतीय टीम के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. टीम के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इसका असर उनकी तैयारी में भी साफ देखने को मिल रहा है.

नेट्स में दिखा आत्मविश्वास की कमी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले अभिषेक की फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में हैं. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले जब अभिषेक शर्मा नेट्स में बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो टीम मैनेजमेंट की नजरें उन पर टिकी थीं. कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर भी उनकी प्रैक्टिस को ध्यान से देख रहे थे. हालांकि यह सेशन ज्यादा लंबा नहीं चला और महज 20 मिनट में खत्म हो गया.

बताया जा रहा है कि अभिषेक ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन नेट्स से बाहर निकलते वक्त वे पूरी तरह खुश नजर नहीं आए. उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही थी, जो उनकी मौजूदा फॉर्म को लेकर टीम की चिंता बढ़ा सकती है.

टूर्नामेंट में अब तक खामोश रहा बल्ला

पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक का बल्ला अब तक शांत रहा है. शुरुआती तीन मैचों में वे एक भी रन नहीं बना सके और लगातार तीन बार शून्य पर आउट होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा है. पिछले कुछ महीनों में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले इस बल्लेबाज के लिए मौजूदा फॉर्म किसी झटके से कम नहीं है.

कप्तान को है पूरा भरोसा

हालांकि खराब प्रदर्शन के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक का समर्थन किया है. उनका कहना है कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में टीम को खिलाड़ी के साथ खड़ा रहना चाहिए. सूर्या ने साफ किया कि जब अभिषेक अपनी लय में होते हैं तो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

टीम मैनेजमेंट भी उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के मूड में नहीं है. सबको उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में अभिषेक वापसी करेंगे और टीम को मजबूत शुरुआत देंगे.

सुपर-8 में होगी असली परीक्षा

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा इस दबाव से उबरकर सुपर-8 जैसे बड़े मंच पर खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं. क्योंकि अगर उनका बल्ला चला, तो टीम इंडिया की जीत की राह काफी आसान हो सकती है.