हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता

20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता

सुपर-8 से पहले अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म ने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले 20 मिनट की नेट्स प्रैक्टिस के बाद उनका आत्मविश्वास डगमगाता नजर आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Feb 2026 09:22 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबलों से पहले भारतीय टीम के लिए एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है. टीम के आक्रामक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस समय खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं और इसका असर उनकी तैयारी में भी साफ देखने को मिल रहा है.

नेट्स में दिखा आत्मविश्वास की कमी

साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले अभिषेक की फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में हैं. इस हाईवोल्टेज मैच से पहले जब अभिषेक शर्मा नेट्स में बल्लेबाजी के लिए उतरे, तो टीम मैनेजमेंट की नजरें उन पर टिकी थीं. कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर भी उनकी प्रैक्टिस को ध्यान से देख रहे थे. हालांकि यह सेशन ज्यादा लंबा नहीं चला और महज 20 मिनट में खत्म हो गया.

बताया जा रहा है कि अभिषेक ने कुछ अच्छे शॉट्स जरूर खेले, लेकिन नेट्स से बाहर निकलते वक्त वे पूरी तरह खुश नजर नहीं आए. उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की कमी साफ दिख रही थी, जो उनकी मौजूदा फॉर्म को लेकर टीम की चिंता बढ़ा सकती है.

टूर्नामेंट में अब तक खामोश रहा बल्ला

पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक का बल्ला अब तक शांत रहा है. शुरुआती तीन मैचों में वे एक भी रन नहीं बना सके और लगातार तीन बार शून्य पर आउट होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा है. पिछले कुछ महीनों में तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले इस बल्लेबाज के लिए मौजूदा फॉर्म किसी झटके से कम नहीं है. 

कप्तान को है पूरा भरोसा

हालांकि खराब प्रदर्शन के बावजूद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक का समर्थन किया है. उनका कहना है कि क्रिकेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे समय में टीम को खिलाड़ी के साथ खड़ा रहना चाहिए. सूर्या ने साफ किया कि जब अभिषेक अपनी लय में होते हैं तो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

टीम मैनेजमेंट भी उन्हें प्लेइंग इलेवन से बाहर करने के मूड में नहीं है. सबको उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहम मुकाबले में अभिषेक वापसी करेंगे और टीम को मजबूत शुरुआत देंगे.

सुपर-8 में होगी असली परीक्षा

अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक शर्मा इस दबाव से उबरकर सुपर-8 जैसे बड़े मंच पर खुद को साबित कर पाते हैं या नहीं. क्योंकि अगर उनका बल्ला चला, तो टीम इंडिया की जीत की राह काफी आसान हो सकती है.

Published at : 22 Feb 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV IND VS SA T20 World Cup 2026 GAUTAM GANBHIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
स्पोर्ट्स
एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन! टी20I में इन फील्डर्स ने रचा इतिहास
एक पारी में सबसे ज्यादा कैच लेने वाला खिलाड़ी कौन! टी20I में इन फील्डर्स ने रचा इतिहास
स्पोर्ट्स
IND Vs SA: टीम इंडिया से अभिषेक शर्मा का नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी ये प्लेइंग 11!
टीम इंडिया से अभिषेक शर्मा का नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता, साउथ अफ्रीका के खिलाफ होगी ये प्लेइंग 11!
स्पोर्ट्स
टी20I में इन जोड़ियों का जलवा! बाबर-रिजवान से लेकर रोहित-राहुल तक, किस पार्टनरशिप में बने सबसे ज्यादा रन?
टी20I में इन जोड़ियों का जलवा! बाबर-रिजवान से लेकर रोहित-राहुल तक, किस पार्टनरशिप में बने सबसे ज्यादा रन?
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
महाराष्ट्र: फिर बिगड़ी शरद पवार की तबीयत, कमजोरी की शिकायत, अस्पताल में किए गए भर्ती
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget