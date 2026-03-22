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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026: मुंबई इंडियंस की ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, क्या खिताब जीतने की दावेदार है MI 

IPL 2026: मुंबई इंडियंस की ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, क्या खिताब जीतने की दावेदार है MI 

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का स्क्वाड कैसा लग रहा है? जानिए इस सीजन टीम की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या नजर आ रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 22 Mar 2026 07:44 AM (IST)
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मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीमों में एक है. रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई 5 बार चैंपियन बन चुकी है, जो किसी एक टीम द्वारा सबसे अधिक (सीएसके ने भी 5 ट्रॉफी जीती) है. लेकिन 2020 में आखिरी बार आईपीएल खिताब जीतने के बाद एमआई कभी फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई है. 2024 से हार्दिक पांड्या इस टीम की कमान संभाल रहे हैं. 2024 में एमआई अंक तालिका में सबसे नीचे पायदान पर रही थी, जबकि पिछले साल भी शुरुआत में टीम ने लगातार मैच हारे. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का स्क्वाड कैसा लग रहा है? जानिए इस सीजन टीम की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी क्या नजर आ रही है.

मुंबई इंडियंस 2021 से आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है, न ही कभी फाइनल में पहुंची है. लेकिन इस बार टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है. ऑक्शन से अलग टीम ने ट्रेड के जरिए ही 3 खिलाड़ियों को अपने दल में शामिल कर लिया था, जबकि अर्जुन तेंदुलकर को रिलीज कर दिया. एमआई ने ट्रेड के जरिए शार्दुल ठाकुर, मयंक मार्कंडे और शेरफेन रदरफोर्ड को शामिल किया. फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में क्विंटन डिकॉक को खरीदा. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का पहला मैच 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है.

क्या है मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी ताकत

मुंबई इंडियंस स्टार बल्लेबाजों से सजी हुई है. टीम में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्हें अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली के लिए जाना जाता है. इसके आलावा शेरफेन रदरफोर्ड, रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डिकॉक हैं, जो पहली गेंद से बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं. विल जैक्स और कप्तान हार्दिक पांड्या फिनिशर की भूमिका अच्छे से निभा सकते हैं. नमन धीर भी अच्छे बल्लेबाज हैं, जो किसी भी क्रम में आकर खेल सकते हैं. ऑलराउंडर कॉर्बिन बॉश भी टीम की बल्लेबाजी को मजबूत प्रदान करेंगे. यानी मुंबई की बल्लेबाजी शानदार नजर आ रही है, जो किसी भी गेंदबाजी यूनिट को परेशान कर सकती है.

क्या है एमआई के लिए परेशानी

स्पिन गेंदबाजी मुंबई इंडियंस के लिए पिछले काफी समय से परेशानी का सबब बनी है. न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर हैं, लेकिन वह भी लगातार विकेट नहीं ले पाते. अल्लाह गफनजर के पास कम अनुभव है. मयंक मार्कंडे भी टीम में हैं, लेकिन वह पिछले सीजन सिर्फ बेंच पर बैठे रहे थे. स्क्वाड में भारत का कोई अनुभवी विकेटकीपर नहीं है, ऐसे में क्विंटन डिकॉक और रेयान रिकेल्टन में से किसी एक को प्लेइंग 11 में खिलाना ही पड़ेगा. 

तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के रूप में टीम के पास खतरनाक गेंदबाज है, जो शानदार फॉर्म में भी हैं. हालांकि स्क्वाड में विदेशी तेज गेंदबाज के रूप में ट्रेंट बोल्ट का विकल्प नहीं है. बोल्ट अब सिर्फ लीग क्रिकेट ही खेलते हैं. हालांकि उनकी ताकत है कि वह पॉवरप्ले में विकेट चटकाते हैं.

मुंबई इंडियंस का शेड्यूल

आईपीएल 2026 के पहले चरण का शेड्यूल जारी हो गया है. 28 मार्च से लीग की शुरुआत हो रही है. मुंबई इंडियंस का पहला मैच 29 मैच को केकेआर के साथ है. ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. देखें एमआई टीम के पहले 4 मैचों का शेड्यूल.

29 मार्च: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स, वानखेड़े स्टेडियम (शाम 7:30 बजे से)
4 अप्रैल: बनाम दिल्ली कैपिटल्स, अरुण जेटली स्टेडियम (दोपहर 3:30 बजे से)
7 अप्रैल: बनाम राजस्थान रॉयल्स, बरसापारा स्टेडियम (शाम 7:30 बजे से)
12 अप्रैल: बनाम आरसीबी, वानखेड़े स्टेडियम (शाम 7:30 बजे से)

मुंबई इंडियंस स्क्वाड

बल्लेबाज: रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रॉबिन मिंज, शेरफेन रदरफोर्ड, रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक, दानिश मालेवार.

ऑलराउंडर्स: हार्दिक पंड्या (कप्तान), राज बावा, मिचेल सेंटनर, नमन धीर, अथर्व अंकोलेकर, मयंक रावत, कॉर्बिन बॉश, विल जैक्स, शार्दुल ठाकुर. 

गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, मयंक मार्कंडे, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, रघु शर्मा, अल्लाह गफनजर, मोहम्मद इजहार.

Published at : 22 Mar 2026 07:44 AM (IST)
Tags :
IPL Mumbai Indians INDIAN PREMIER LEAGUE HARDIK PANDYA Mi Squad Mi Players Ipl 2026
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