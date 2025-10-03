सगी बहन की शादी छोड़ अभिषेक शर्मा पहुंच गए दूसरे शहर, जानिए क्या है पूरा मामला

भारतीय क्रिकेट का नया उभरता सितारा अभिषेक शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह इस बार उनका कोई तूफानी शतक या चौके-छक्के नहीं, बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. अपनी इकलौती बहन की शादी जैसे बड़े मौके को छोड़कर अभिषेक ने क्रिकेट मैदान पर उतरने का फैसला किया.

बहन की शादी का खास दिन

अभिषेक शर्मा की बहन कोमल की शादी 3 अक्टूबर यानी आज अमृतसर में बड़े धूमधाम से होने जा रही है. घर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और लुधियाना से अमृतसर तक बारात पहुंचने वाली है. परिवार, रिश्तेदार और देश-दुनिया की कई बड़ी हस्तियां इस मौके का हिस्सा बनने आई हैं, लेकिन दुल्हन के भाई, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा इस खुशी के दिन मौजूद नहीं रहेंगे.

कानपुर में हैं अभिषेक शर्मा

दरअसल, अभिषेक शर्मा इस समय कानपुर में हैं जहां भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच अनऑफिशियल वनडे सीरीज खेली जा रही है. पहले मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज की थी और अब दूसरे मैच के लिए टीम में अभिषेक को शामिल किया गया है. नेशनल ड्यूटी को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपनी बहन की शादी से दूरी बनाने का बड़ा फैसला लिया है.

पहले शामिल हुए थे पारिवारिक रस्मों में

इससे पहले लुधियाना में हुए शादी से जुड़े कार्यक्रमों जैसे हल्दी और मेहंदी में अभिषेक ने जमकर भाग लिया था. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी वायरल हुईं, जिसमें वो परिवार के साथ हंसी-खुशी जश्न मनाते दिखाई दिए. यहां तक कि उनके कोच और पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह भी उन रस्मों में शामिल हुए थे.

परिवार को छोड़ निभाई जिम्मेदारी

अब जबकि पूरा परिवार शादी की खुशियों में डूबा है, अभिषेक कानपुर में पसीना बहा रहे हैं. टीम में उनकी एंट्री से प्रियांश आर्या को बाहर होना पड़ा है, जिन्हें केवल पहले मुकाबले के लिए टीम में जगह मिली थी. यह साफ है कि 23 वर्षीय अभिषेक अपने करियर और देश की जिम्मेदारियों को परिवार से ऊपर रख रहे हैं.