श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम इस समय यूके दौरे पर है. आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से टी20 सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. पहले तीन मुकाबलों में भारत दो मैच हार चुका है, जबकि एक मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका. ब्रिस्टल में खेले जाने वाले टी20 में हार मिलने पर इंग्लैंड सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना लेगा. इंग्लैंड दौरे के बाद भारत को जिम्बाब्वे का दौरा करना है, जिसके लिए टीम का ऐलान किया जा चुका है. इस दौरे पर कई युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, जबकि सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है.

इन खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर चुनी टीम

गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में भारतीय टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है. कई नए खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है. वहीं टी20 वर्ल्ड कप के हीरो संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी बेंच पर बैठे नजर आ रहे हैं. इसी बीच आकाश चोपड़ा ने अपनी ऑल्टरनेट टी20 XI चुनी. उन्होंने टीम चुनने के लिए कुछ शर्तें भी रखीं.

खिलाड़ी का आईपीएल 2026 में अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए.

खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं ले चुका हो.

खिलाड़ी भारतीय टी20 टीम की मौजूदा योजना का हिस्सा नहीं हो और जिम्बाब्वे दौरे की टीम में भी शामिल न हो.

संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को उन्होंने ओपनिंग के लिए चुना. संजू इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के साथ हैं, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे के लिए उनका चयन नहीं हुआ है. चयनकर्ताओं ने यह भी साफ नहीं किया कि उन्हें आराम दिया गया है या बाहर किया गया है. दूसरी ओर, यशस्वी जायसवाल ने टी20 क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए हैं. आकाश चोपड़ा केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच चयन को लेकर असमंजस में थे. हालांकि उन्होंने लेफ्ट-राइट बल्लेबाजी संयोजन को देखते हुए जायसवाल को प्राथमिकता दी.

सूर्यकुमार को कप्तानी, पाटीदार बने उप-कप्तान

आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाले सूर्यकुमार यादव को अपनी टीम का कप्तान बनाया. उनका मानना है कि खराब बल्लेबाजी फॉर्म की वजह से सूर्यकुमार ने कप्तानी गंवाई, जबकि बतौर कप्तान उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है. वहीं लगातार दो आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले रजत पाटीदार को उन्होंने उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी है.

मिडिल ऑर्डर में ध्रुव जुरेल को नंबर-5 पर रखा गया है. आईपीएल 2026 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए कई अहम पारियां खेली थीं. नंबर-6 पर नमन धीर और नंबर-7 पर क्रुणाल पांड्या को जगह मिली है. आकाश चोपड़ा के मुताबिक क्रुणाल ने पिछले दो आईपीएल सीजन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और वह टीम की जरूरत के हिसाब से योगदान देना जानते हैं.

यह भी पढ़ें- ICC और ECB पर भड़के बेन स्टोक्स? रिटायरमेंट VIDEO विवाद में दो शब्दों के जवाब से मचाई हलचल

गेंदबाजी विभाग में अनुकूल रॉय, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज और युजवेंद्र चहल को शामिल किया गया है. भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेकर अपना दबदबा साबित किया और सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. वहीं, आकाश चोपड़ा ने कहा कि लोग भूल चुके हैं कि मोहम्मद सिराज टी20 क्रिकेट भी खेलते हैं. साथ ही अनुभवी स्पिनर के तौर पर युजवेंद्र चहल को भी इस टीम में जगह दी गई है.

यह भी पढ़ें- कितने भारतीय क्रिकेटरों को मिली है 'सर' की उपाधि? कौन देता है यह सम्मान? जानें इसके बारे में सबकुछ