अगर आप क्रिकेट थोड़ा करीब से फॉलो करते हैं, तो आपने कई क्रिकेटरों के नाम से पहले 'सर' लगा हुआ देखा होगा, जैसे- ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन को 'सर डॉन ब्रैडमैन' कहा जाता है. इसी तरह अगर कुछ ऐसे क्रिकेटरों की बात करें, जिन्हें संन्यास लिए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, तो इसमें इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट कप्तान एलिस्टर कुक का नाम शुमार है. इंग्लिश खिलाड़ी को भी 'सर एलिस्टर कुक' कहा जाता है.

आपको बता दें कि किसी क्रिकेटर के नाम से पहले 'सर' लगना एक सम्मान होता है. क्रिकटरों को यह सम्मान दिया जाता है. तो आइए जानते हैं कि 'सर' की उपाधि कैसे मिलती है और कितने भारतीय क्रिकेटरों के पास सर का खिताब मौजूद है. आपने भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के नाम से पहले लोगों को 'सर' शब्द का इस्तेमाल करते हुए देखा और सुना होगा.

क्रिकेट में कैसे मिलती है 'सर' की उपाधि?

क्रिकेट में सर की उपाधि ब्रिटिश मोनार्की की तरफ से मिलती है. यह एक तरह का सम्मान होता है, जिसे अक्सर उन क्रिकेटरों को दिया जाता है, जिन्होंने खेल के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया होता है. इस उपाधि को 'नाइटहुड' भी कहते हैं.

अब आप सोच रहे होंगे कि यह उपाधि तो सिर्फ ब्रिटिश क्रिकेटरों को ही मिलती होगी, तो फिर इसमें ऑस्ट्रेलिया या बाकी क्रिकेटर कैसे शामिल हो गए? तो आपको बता दें कि ब्रिटेन के अलावा करीब 14 देश भी ब्रिटेन के राजा या रानी को सांकेतिक रूप से अपना हेड ऑफ स्टेट मानते हैं. इन देशों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा आदि शामिल है. इस तरह ब्रिटिश क्रिकेटरों के अलावा बाकी क्रिकेटरों को भी यह सम्मान मिलता है. 2025 में इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन नाइटहुड बने थे.

क्या भारतीय क्रिकेटरों को भी मिलती है सर की उपाधि?

भारत उन देशों में शुमार नहीं होता है, जो ब्रिटेन की मोनार्की को अपना हेड ऑफ स्टेट मानता हो. 1950 में अपना संविधान लागू कर भारत स्वतंत्र गणराज्य बन गया था. लिहाजा भारतीय क्रिकेटरों को 'सर' की उपाधि नहीं मिलती है.

रही बात रवींद्र जडेजा की, तो उन्हें मजाक में 'सर' जडेजा कहा जाता है. एमएस धोनी ने एक बार अपने सोशल मीडिया से कुछ मीम्स शेयर करते हुए जडेजा को सर जडेजा कह दिया था. इसके बाद से ही उन्हें सर जडेजा कहा जाने लगा. भारतीय ऑलराउंडर के पास सर का आधिकारिक सम्मान नहीं है.

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