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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी?

अगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी?

जिम्बाब्वे टी20 सीरीज के बाद प्रभसिमरन सिंह, अशोक शर्मा और सूर्यांश शेडगे की टीम इंडिया में वापसी मुश्किल नजर आ रही है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकती है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 27 Jul 2026 11:06 AM (IST)
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श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. वैभव सूर्यवंशी ने दो अर्धशतक लगाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, जबकि मयंक यादव और प्रिंस यादव ने गेंदबाजी से प्रभावित किया. हालांकि कुछ खिलाड़ियों के लिए यह दौरा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ऐसे में उनके लिए टीम इंडिया में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं होगा.

प्रभसिमरन सिंह

इस सूची में पहला नाम प्रभसिमरन सिंह का है. उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पूरी सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. भारतीय टीम में विकेटकीपर के लिए पहले से कड़ी प्रतिस्पर्धा है. संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी वापसी की कतार में हैं. ऐसे में आने वाले समय में प्रभसिमरन के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना काफी मुश्किल नजर आता है.

अशोक शर्मा

आईपीएल 2026 में अपनी तेज गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले अशोक शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैसा प्रभाव नहीं छोड़ सके. पहले टी20 में डेब्यू करते हुए उन्होंने चार ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया. इसके बाद उन्हें दूसरे मुकाबले से बाहर कर दिया गया. तीसरे मैच में प्रिंस यादव के चोटिल होने के बाद उन्हें फिर मौका मिला, जहां उन्होंने चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिया. हालांकि भारतीय तेज गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव जैसे युवा खिलाड़ी फिलहाल उनसे आगे दिखाई देते हैं. ऐसे में अशोक शर्मा के लिए टीम इंडिया में नियमित जगह बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

सूर्यांश शेडगे

सूर्यांश शेडगे का मामला भी आसान नहीं है. उन्होंने आयरलैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन सिर्फ एक मैच के बाद टीम से बाहर हो गए. इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें केवल एक मुकाबला खेलने का अवसर मिला, जहां वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे. जिम्बाब्वे सीरीज में भी शेडगे को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. उन्होंने गेंदबाजी में 15 रन दिए, जबकि बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला. अगर भविष्य में हार्दिक पंड्या और नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह फिट रहते हैं, तो ऑलराउंडर की भूमिका में शेडगे के लिए टीम में जगह बनाना और भी मुश्किल हो सकता है.

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टीम चयन पूरी तरह प्रदर्शन पर निर्भर

हालांकि क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के भविष्य को लेकर निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल होता है. लगातार घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अन्य टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हमेशा वापसी का दावा पेश कर सकते हैं. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और टीम इंडिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इन तीन खिलाड़ियों के लिए आगे की राह आसान नहीं दिख रही है.

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About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 27 Jul 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
T20 Abhishek Sharma Prabhsimran Singh Suryansh Shedge
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