अगली सीरीज में टीम इंडिया में नजर नहीं आएंगे ये 3 खिलाड़ी?

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे दौरे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से अपने नाम की. इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई. वैभव सूर्यवंशी ने दो अर्धशतक लगाकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, जबकि मयंक यादव और प्रिंस यादव ने गेंदबाजी से प्रभावित किया. हालांकि कुछ खिलाड़ियों के लिए यह दौरा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. ऐसे में उनके लिए टीम इंडिया में दोबारा जगह बनाना आसान नहीं होगा.

प्रभसिमरन सिंह

इस सूची में पहला नाम प्रभसिमरन सिंह का है. उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर दूसरे विकेटकीपर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पूरी सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. भारतीय टीम में विकेटकीपर के लिए पहले से कड़ी प्रतिस्पर्धा है. संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ी वापसी की कतार में हैं. ऐसे में आने वाले समय में प्रभसिमरन के लिए टीम इंडिया में जगह बनाना काफी मुश्किल नजर आता है.

अशोक शर्मा

आईपीएल 2026 में अपनी तेज गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले अशोक शर्मा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैसा प्रभाव नहीं छोड़ सके. पहले टी20 में डेब्यू करते हुए उन्होंने चार ओवर में 28 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया. इसके बाद उन्हें दूसरे मुकाबले से बाहर कर दिया गया. तीसरे मैच में प्रिंस यादव के चोटिल होने के बाद उन्हें फिर मौका मिला, जहां उन्होंने चार ओवर में 20 रन देकर एक विकेट लिया. हालांकि भारतीय तेज गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव जैसे युवा खिलाड़ी फिलहाल उनसे आगे दिखाई देते हैं. ऐसे में अशोक शर्मा के लिए टीम इंडिया में नियमित जगह बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

सूर्यांश शेडगे

सूर्यांश शेडगे का मामला भी आसान नहीं है. उन्होंने आयरलैंड दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, लेकिन सिर्फ एक मैच के बाद टीम से बाहर हो गए. इंग्लैंड दौरे पर भी उन्हें केवल एक मुकाबला खेलने का अवसर मिला, जहां वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रहे. जिम्बाब्वे सीरीज में भी शेडगे को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला. उन्होंने गेंदबाजी में 15 रन दिए, जबकि बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला. अगर भविष्य में हार्दिक पंड्या और नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह फिट रहते हैं, तो ऑलराउंडर की भूमिका में शेडगे के लिए टीम में जगह बनाना और भी मुश्किल हो सकता है.

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टीम चयन पूरी तरह प्रदर्शन पर निर्भर

हालांकि क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी के भविष्य को लेकर निश्चित तौर पर कुछ कहना मुश्किल होता है. लगातार घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और अन्य टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हमेशा वापसी का दावा पेश कर सकते हैं. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और टीम इंडिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए इन तीन खिलाड़ियों के लिए आगे की राह आसान नहीं दिख रही है.

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