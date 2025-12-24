एक्सप्लोरर
1 जनवरी 2024 को करीब 65 हजार रुपये था सोना, क्या 1 जनवरी 2027 तक फिर होगा दोगुना?
सोने की कीमतों ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दिखाई है. अब सवाल है क्या 2027 तक सोना 65 हजार से बढ़कर 1.30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. जानिए एनालिस्ट्स और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?
सोने का भाव हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, जो कि आम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन गोल्ड निवेशकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. इसी साल 2025 में सोने या गोल्ड की कीमतों ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि सभी के लिए एक हैरानी की बात थी, वहीं निवेशकों को करीब 65 फीसदी का रिटर्न मिला. साल 2025 में सोने की कीमत लगातार बढ़ती रही और दिवाली पर भी सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई. अब लोग यह कयास लगा रहे हैं कि सोने का दाम 1 जनवरी 2024 को लगभग 65,000 रुपये के आसपास था. क्या यह दाम 2027 तक दोगुना हो जाएगा.
Published at : 24 Dec 2025 09:54 AM (IST)
