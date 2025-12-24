हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
1 जनवरी 2024 को करीब 65 हजार रुपये था सोना, क्या 1 जनवरी 2027 तक फिर होगा दोगुना?

1 जनवरी 2024 को करीब 65 हजार रुपये था सोना, क्या 1 जनवरी 2027 तक फिर होगा दोगुना?

सोने की कीमतों ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दिखाई है. अब सवाल है क्या 2027 तक सोना 65 हजार से बढ़कर 1.30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. जानिए एनालिस्ट्स और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Dec 2025 09:54 AM (IST)
सोने की कीमतों ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दिखाई है. अब सवाल है क्या 2027 तक सोना 65 हजार से बढ़कर 1.30 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. जानिए एनालिस्ट्स और रिपोर्ट्स क्या कहती हैं?

सोने का भाव हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रहा है, जो कि आम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन गोल्ड निवेशकों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है. इसी साल 2025 में सोने या गोल्ड की कीमतों ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो कि सभी के लिए एक हैरानी की बात थी, वहीं निवेशकों को करीब 65 फीसदी का रिटर्न मिला. साल 2025 में सोने की कीमत लगातार बढ़ती रही और दिवाली पर भी सोने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई. अब लोग यह कयास लगा रहे हैं कि सोने का दाम 1 जनवरी 2024 को लगभग 65,000 रुपये के आसपास था. क्या यह दाम 2027 तक दोगुना हो जाएगा.

सोने यानी गोल्ड का दाम साल 2024 में लगभग 65,000 रुपये था. क्या यह दाम बढ़कर दोगुना यानी 1 लाख 30 हजार रुपये तक होना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसे असंभव कहना सही नहीं होगा. अगर सोने का दाम 65,000 से 1,30,000 रुपये तक होना है, तो इसके लिए तकरीबन 26 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना होगा, तभी दाम 2024 के मुकाबले दोगुना हो पाएगा.
सोने यानी गोल्ड का दाम साल 2024 में लगभग 65,000 रुपये था. क्या यह दाम बढ़कर दोगुना यानी 1 लाख 30 हजार रुपये तक होना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसे असंभव कहना सही नहीं होगा. अगर सोने का दाम 65,000 से 1,30,000 रुपये तक होना है, तो इसके लिए तकरीबन 26 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना होगा, तभी दाम 2024 के मुकाबले दोगुना हो पाएगा.
कई एनालिस्ट का मानना है कि साल 2026 में सोने की कीमत में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर दुनिया में युद्ध या मंदी जैसे हालात बनते हैं, तो लोग सोना खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं. इसके अलावा अर्थव्यवस्था की हालत, डॉलर की मजबूती और युद्ध के हालात भी सोने की कीमत तय करेंगे.
कई एनालिस्ट का मानना है कि साल 2026 में सोने की कीमत में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि अगर दुनिया में युद्ध या मंदी जैसे हालात बनते हैं, तो लोग सोना खरीदने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं. इसके अलावा अर्थव्यवस्था की हालत, डॉलर की मजबूती और युद्ध के हालात भी सोने की कीमत तय करेंगे.
Published at : 24 Dec 2025 09:54 AM (IST)
यूटिलिटी फोटो गैलरी

विश्व
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
शहबाज शरीफ के करीबी ने भारत को दी धमकी- 'हमारी मिसाइलें दूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
लखनऊ में सहभोज के बहाने जुटे BJP के ब्राह्मण विधायक, पीएन पाठक के आवास पर बैठक, सियासी हलचल तेज
विश्व
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
इधर वीजा सर्विस सस्पेंड की, उधर कह रहे भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं, आखिर यूनुस चाहते क्या हैं?
स्पोर्ट्स
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
एशेज हार के बाद शराब के नशे में डूबे इंग्लैंड के खिलाड़ी, मैनेजिंग डायरेक्टर बोले- जांच करेंगे
ISRO ने सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च कर रच दिया इतिहास, अमेरिका के सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया
Assam Protest: असम में फिर भड़क उठी हिंसा की आग, आखिर क्या है हिंसा की असली वजह? |Himanta Biswa Sarma
Unnao Rape Case:उन्नाव दुष्कर्म केस में कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर धरने पर बैठा परिवार
Unnao Rape Case: Delhi Police ने पीड़ित परिवार के सदस्यों को जबरन धरना स्थल से उठाया | UP News
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget