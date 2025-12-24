1 जनवरी 2024 को करीब 65 हजार रुपये था सोना, क्या 1 जनवरी 2027 तक फिर होगा दोगुना?

सोने यानी गोल्ड का दाम साल 2024 में लगभग 65,000 रुपये था. क्या यह दाम बढ़कर दोगुना यानी 1 लाख 30 हजार रुपये तक होना काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसे असंभव कहना सही नहीं होगा. अगर सोने का दाम 65,000 से 1,30,000 रुपये तक होना है, तो इसके लिए तकरीबन 26 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ना होगा, तभी दाम 2024 के मुकाबले दोगुना हो पाएगा.