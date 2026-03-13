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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीMP के यात्रियों के जरूरी सूचना, अप्रैल महीने में कैंसिल रहेंगी ये 6 बड़ी ट्रेनें, देख लें लिस्ट

MP के यात्रियों के जरूरी सूचना, अप्रैल महीने में कैंसिल रहेंगी ये 6 बड़ी ट्रेनें, देख लें लिस्ट

MP Train Cancelled: अप्रैल में रेलवे के निर्माण कार्य की वजह से कुछ ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा. एमपी से गुजरने वाली कई अहम ट्रेनों को कुछ दिनों के लिए कैंसिल किया गया है. चेक कर लें स्टेटस.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 06:59 AM (IST)
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MP Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. खासकर मध्यप्रदेश से यात्रा करने वालों को अप्रैल महीने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. रेलवे की तरफ से कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल करने का फैसला लिया गया है, जिसका असर कई यात्रियों की यात्रा योजना पर पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गोंदिया स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के डेवलेपमेंट और कंस्ट्रक्शन अपग्रेड का काम चल रहा है.

इसी कंस्ट्रक्शन काम की वजह से अप्रैल के दौरान कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों को अपने तय गंतव्य से पहले ही रोका जाएगा. इसका असर बैतूल स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनों पर भी पड़ने वाला है. इसलिए यात्रा से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लें.

इस वजह से लेना पड़ा फैसला

रेलवे के मुताबिक यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के बेहतर संचालन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. गोंदिया रेलवे स्टेशन पर इस समय प्लेटफॉर्म और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम चल रहा है. ऐसे निर्माण कार्य के दौरान ट्रैक और प्लेटफॉर्म के आसपास लगातार काम चलता रहता है. इसलिए कुछ दिनों के लिए ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ता है.

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इसी कारण कुछ ट्रेनों को अस्थायी तौर पर कैंसिल किया गया है. इसका असर बैतूल स्टेशन से होकर गुजरने वाली 6 अहम ट्रेनों पर भी पड़ेगा. रेलवे का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और भविष्य में बेहतर ट्रेन सर्विस देने के लिए उठाया गया है. काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से नार्मल कर दिया जाएगा.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 18237 बिलासपुर–अमृतसर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) 5 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर–बिलासपुर (छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) 7 अप्रैल से 27 अप्रैल 2026 तक कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12410 हजरत निजामुद्दीन–रायगढ़ (गोंडवाना एक्सप्रेस) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 और 22 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी.

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  • ट्रेन नंबर 12409 रायगढ़–हजरत निजामुद्दीन (गोंडवाना एक्सप्रेस) 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 और 24 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12807 विशाखापत्तनम–हजरत निजामुद्दीन (समता एक्सप्रेस) 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 और 30 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 12808 हजरत निजामुद्दीन–विशाखापत्तनम (समता एक्सप्रेस) 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 और 25 अप्रैल 2026 को कैंसिल रहेगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Mar 2026 06:59 AM (IST)
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