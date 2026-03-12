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महज 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस, 60 दिन में होने लगती है बंपर कमाई

Business Tips: अगर आप कम पैसों में अपना काम शुरू करना चाहते हैं. तो छोटे निवेश वाला बिजनेस भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है. जिससे कुछ ही समय में कमाई शुरू हो सकती है. जान लें काम के टिप्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Mar 2026 09:00 PM (IST)
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Business Tips: आज के समय में बहुत से लोग नौकरी के साथ साथ अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. महंगाई बढ़ने के कारण लोग अतिरिक्त कमाई के नए तरीके तलाश रहे हैं. अक्सर यह धारणा होती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए, लेकिन कई ऐसे काम भी हैं जिन्हें बहुत कम निवेश में शुरू किया जा सकता है. सही प्लानिंग और मेहनत के साथ छोटा बिजनेस भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है.

अगर आपके पास करीब 5000 रुपये का बजट है. तो भी आप कई छोटे काम शुरू कर सकते हैं. इन बिजनेस की खास बात यह है कि इन्हें घर से या छोटे स्तर पर शुरू किया जा सकता है. धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने पर कमाई भी बढ़ने लगती है. कई लोग ऐसे छोटे कामों से ही अच्छी आय कमा रहे हैं. आइए जानते हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया जिनकी शुरुआत कम पैसों में की जा सकती है.

अगरबत्ती बनाने का बिजनेस

अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर घर, मंदिर और पूजा स्थल पर होता है. यही वजह है कि इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है. यह ऐसा काम है जिसे घर से भी शुरू किया जा सकता है और इसमें ज्यादा जगह या बड़ी मशीन की जरूरत नहीं होती.

अगरबत्ती बनाने के लिए बांस की पतली लकड़ियां, सुगंधित पाउडर और पैकिंग सामग्री की जरूरत होती है. ये सभी चीजें बाजार में आसानी से मिल जाती हैं. शुरुआत में आप थोड़ी मात्रा में अगरबत्ती बनाकर आसपास की दुकानों, मंदिरों और किराना स्टोर पर सप्लाई कर सकते हैं. धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगते हैं और कमाई भी बेहतर होने लगती है.

मोबाइल एक्सेसरी बेचने का काम

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है. इसके साथ मोबाइल कवर, चार्जर, ईयरफोन और स्क्रीन गार्ड जैसी एक्सेसरी की मांग भी लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि मोबाइल एक्सेसरी बेचने का काम कम निवेश में शुरू किया जा सकता है.

आप होलसेल मार्केट से सस्ते दाम पर मोबाइल कवर और छोटी एक्सेसरी खरीद सकते हैं. इसके बाद इन्हें अपने इलाके की दुकानों, बाजार या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचा जा सकता है. कई लोग घर से ही सोशल मीडिया या ऑनलाइन ग्रुप के जरिए भी यह काम शुरू कर देते हैं. सही ग्राहक मिलने पर इसमें अच्छी कमाई हो सकती है.

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पेपर कप सप्लाई का बिजनेस

प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगने के बाद पेपर कप की मांग तेजी से बढ़ी है. चाय की दुकानों, जूस स्टॉल और छोटे रेस्टोरेंट में इनका खूब इस्तेमाल होता है. इसी वजह से पेपर कप से जुड़ा छोटा बिजनेस शुरू करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

शुरुआत में आप होलसेल मार्केट से पेपर कप खरीदकर आसपास के चाय स्टॉल, ऑफिस कैंटीन या छोटे होटल में सप्लाई कर सकते हैं. इसमें ज्यादा निवेश की जरूरत नहीं होती और काम भी जल्दी शुरू हो जाता है. अगर आप नियमित सप्लाई बनाए रखते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में ग्राहक बढ़ने लगते हैं और कमाई भी बेहतर होने लगती है.

चाय या नाश्ते का छोटा स्टॉल

कम पैसों में शुरू होने वाले कामों में चाय या हल्के नाश्ते का स्टॉल भी काफी लोकप्रिय है. बाजार, बस स्टैंड, ऑफिस एरिया या कॉलेज के आसपास ऐसे स्टॉल की अच्छी मांग रहती है. इस काम को शुरू करने के लिए ज्यादा बड़ी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती.

आप छोटे स्तर पर चाय, बिस्किट या हल्का नाश्ता बेचकर शुरुआत कर सकते हैं. शुरुआत में निवेश कम होता है. लेकिन ग्राहक बढ़ने पर रोजाना अच्छी आमदनी होने लगती है. अगर जगह सही चुन ली जाए और स्वाद अच्छा हो. तो यह छोटा काम भी कुछ ही महीनों में स्थिर कमाई का जरिया बन सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Mar 2026 04:57 PM (IST)
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